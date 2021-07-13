Де не варто купатися в Україні? Перелік пляжів

Центр громадського здоров'я опублікував список перелік водойм із відхиленнями показників якості води.

На цих пляжах рекомендовано встановити щити про заборону купання, а також взяті на повторні дослідження проби.

У цьому сезоні ЦГЗ спостерігає за якістю води на 189 річкових пляжах по Україні та на 83 пляжах на території південних областей.

Перелік пляжів, де не варто купатися, станом на 9 липня 2021 року:

У Донецькій області

Відхилення від стандарту за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):

міський пляж у Маріуполі у районі водної станції "Куточок");

пляжі "Кокос", "Арбор" у місті Лиман;

Знайдені небезпечні збудники:

громадські пляжі у селах Мелекіно, Урзуф, смт Ялта.

Фото: Leonid_Andronov/Depositphotos

У Запорізькій області

Відхилення від стандарту за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):

пляж у місті Бердянськ;

пляж "Правий берег" у Запоріжжі;

пляж у місті Енергодар (також відхилення за хімічними показниками).

У Миколаївській області

пляж у місті Южноукраїнськ – відхилення від стандарту за індексом ЛКП;

пляжі у місті Миколаїв – відхилення за хімічними показниками.

У Херсонській області

пляж "Молодіжний" у Херсоні – відхилення за індексом ЛКП.

У Києві

пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Галерний" – відхилення за індексом ЛКП;

пляжі "Вербне", "Пуща-Водиця" – відхилення за хімічними показниками.

З повним переліком пляжів і якістю води можна ознайомитися за посиланням.

Також у МОЗ заявили, що морська вода у Затоці непридатна для купання.

Гігієнічним вимогам не відповідають проби води у трьох зонах: прибережна зона район "Центральний", прибережна зона район "Сонячний", прибережна зона район "Лиманський".

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