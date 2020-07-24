Альтернатива морю в Україні: озера, ріки, водоспади та каньйони на яких варто відпочити

Карантин зіпсував плани на відпустку багатьом. Хтось відмінив закордон, хтось не готовий їхати на море з переповненими пляжами...

Повністю відмовлятися від відпочинку не варто.

Нині прекрасна можливість пізнати українські красоти і віддати перевагу місцевим водоймам.

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Бурхливі водоспади, дзеркальні озера, стрімкі ріки – можна вибрати на свій смак і вподобання.

Щоб полегшити ваш вибір, ми поспілкувалися зі справжніми мандрівниками та туристичними експертами.

Своїми улюбленими місцями з "Українською правдою. Життя" поділилися Валерія Микульська, Марія Себова та Дмитро Слинько.

ОЗЕРА

Українські озера – це друге, що спадає на думку після моря. Насправді, їх кілька тисяч по всіх регіонах.

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У Карпатському напрямку однією з найпопулярніших локацій є гірське озеро Синевир.

"Це найбільше з гірських озер країн, карстового походження і налите водою підземних джерел.

Шкода у ньому не можна купатися – небезпечно. Природознавці кажуть, через ті самі холодні ключі – вони б’ють із кам’янистих печер і часто утворюються підводні воронки.

Тому від місцевих можна почути, що озеро не має дна.

Зате туристи можуть покататися водоймою на плоті та помилуватися територією, оточеною високим сосновим лісом", – розповідає Валерія Микульська.

Крім того, мандрівниця згадує про найвище гірське озеро – Бербенскул.

"Це високогірне око Карпат знаходиться на Чорногірському хребті.

Найближчі до озера вершини – це Гутин-Томнатик (2016) і Бребенескул (2038).

Глибина озера – до 2,8 метрів, і чим ближче до хребта, тим воно глибше.

Втім, перевірити всю глибину навряд чи вдасться: вода тут холодна навіть у люту спеку максимум +15", – додає Валерія.

Озеро Бербенскул . Фото verkhovyna.life

Щоб знайти концентрацію різноманітних озер експерти радять завітати у Волинську область.

"Я напевно все життя була головним адептом моря, бо до 20 років жила в Одесі.

Але зараз у мене змінилося ставлення і бачення, коли побувала в різних точках, зокрема, України, – ділиться Марія Себова.

Щодо чистих, красивих озер, то вважаю, що малооцінений регіон – це Волинь.

Навіть на найзнаменитіші місцеві Шацькі озера, на мою думку, їздить дуже мало людей.

Але в області є ще чимало чистих водоймів, часто вони теж знаходяться недалеко один від одного.

У мене був досвід, коли ми за один день об'їхали близько п'яти. І всі – різні, тому було цікаво.

При цьому на багатьох озерах взагалі немає людей".

До речі, українські озера часто розташовуються поряд один з одним.

Наприклад, ще одна локація варта уваги – чернігівські Блакитні озера.

Вони знаходяться посеред лісу неподалік села Олешня – приблизно 200 км від столиці.

Блакитні озера. Фото Валерія Микульська

"Колись там гуркотіла техніка і видобували насичений кварцем пісок для виробництва скла.

Але вже півстоліття, як кар’єри затоплені джерелами і радують туристів.

Через те, що пісок у цих місцях особливо блискучий, він відбиває сонячне проміння так сильно, що вода у озерах видається лазуровою.

Найбільше озеро ще й має форму серця", – розповідає Валерія Микульська.

Ще один регіон з озерами, який неможливо оминути – це Херсонщина.

Експерти кажуть, зараз її локації дуже популярні серед туристів.

Місцеві водойми приваблюють подорожуючих своїх незвичайним видом – у них рожева вода. Від цього власне і пішла назва.

"Нещодавно дуже популярною стала Херсонська область з Рожевими озерами.

Зараз це вже не можна назвати маловідомими місцями, але там просто приголомшливі види.

Будучи в тих краях, також можна заїхати на популярний каньойон Станіслав", – розповідає Марія Себова.

Лемурійське озеро. Фото Alena1919/Depositphotos

Цікаво, що найбільш відоме – Рожеве озеро або Українське мертве море, як його часто називають туристичні гіди, але воно далеко не єдине в регіоні.

"Правильно казати "Рожеві озера", бо неприродньо забарвлених водойм на півдні України цілий список.

Генічеський район, заплави Тілігульського та Куяльницького лиманів, солончаки Кінбурна.

І моє улюблене місце у херсонській затоці Сиваша, так зване Лемурійське озеро, неподалік маленького села Григорівка", – ділиться Валерія Микульська.

Окрім красивого вигляду, рожеві води дуже солоні і мають свої лікувальні власті.

"Концентрація солі в українських солончаках вища, ніж у Мертвому морі Ізраїлю. Подекуди більше ніж 35%.

Неприродній колір воді надає унікальна бактерія Дуналіелла, вона живе в солоному середовищі, забарвлює воду і в таких умовах ще й виробляє вітамін молодості – кератин.

Тому приїжджають на рожеві береги не лише за ефектними фото, а й лікуватися та омолоджуватися", – додає мандрівниця.

Перш ніж відправлятися туди – експерти радять зважати на погоду. Мовляв, чим більше сонця – тим більше кольору і користі у воді.

РІКИ

Українські ріки відкривають для туриста різноманітні можливості для відпочинку.

Можна спокійно релаксувати на березі або віддати перевагу більш активном напрямкам, як байдарки, каякінг чи рафтинг.

Річковий експерт Дмитро Слинько розповідає, що в Україні є понад 100 рік, де можна сплавлятися на байдарках.

"Кожна має своє обличчя і свій характер, тож важко вибрати фаворитів", – зазначає він.

За словами мандрівника, "програма-мінімум" така:

Захід – Чорний Черемош, Дністер та його притоки Збруч, Серет, Стрипа, Смотрич .

Центр – Рось та Гірський Тікич .

Північ – Десна з притоками Снов і Сейм .

Південь – Південний Буг .

Схід – Сіверський Донець , особливо у Святогор’ї.

Десна. Фото seamen_ribak

Якщо ви ще жодного разу не сплавлялися, але хочете рухливого відпочинку, то починати варто поступово.

"Моя порада – почніть з оренди байдарки у своєму місті просто на декілька годин. Наприклад, у Києві можна пройтися вздовж Труханіва острова.

Ви переконаєтеся, що керувати байдаркою дуже легко і для цього не треба спеціальної підготовки.

Серед новачків є хибна думка, що байдарка обов’язково перевернеться і потоне.

Це не так! Хоча про техніку безпеки не варто забувати", – розповідає Дмитро Слинько.

Якщо ви уже не початківець і, навпаки, шукаєте чогось нового, то найцікавішим відкриттям експерт називає Полісся.

"Північ Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей – там наче потрапляєш у казку про Бабу Ягу.

Рекомендую такі річки – Уборть, Уж, Жерев, Ірша, Тростяниця, Таль, Убідь, Івотка, Реть, Есмань, Клевень", – додає він.

А от матрасні сплави по спокійних річках, де немає перешкод, але є пляжі для купання, мандрівник рекомендує організовувати на Чернігівщині, Сумщині чи Полтавщині.

До речі, якщо вам до вподоби поєднувати водний туризм із культурним відпочинком, тоді точно варто завітати у Чернігівську область – регіон насичений різноманітними храмами та архітектурними локаціями.

"В чернігівському регіоні стільки історичних пам'яток , що можна перераховувати і перераховувати – церкви, заповідник "Качанівка", Сокиринський палац, парк "Беремицьке"...

Крім того, є місця на Десні, де просто чистісінька вода. Наприклад, на притоці Снов можна купатися і покататися на плотах.

Насправді це виглядає дуже смішно – як намет на воді. Але з іншого боку на ньому дуже зручно плавати, зовсім не спекотно на сонці.

Неподалік, до речі, розташована церква, де знімали "Вія", – розповідає Марія Себова.

В плані культурних туристичних атракцій Дмитро Слинько рекомендує звернути увагу на річку Рось.

Річка Рось. Фото zlatoust100.gmail.com/Depositphotos

"Млини, храми, палаци, мости, навіть сільські будиночки – справжнє намисто архітектурних пам’яток", – додає він.

За релаксом та красивими локаціями Валерія Микульська радить відправитися у Київську область:

"Неподалік древніх земляних городищ села Витачів і містичного міста Ржищів є красиві заплави, острови і по-справжньому могутній Дніпро", – додає вона.

А от для активного відпочинку на воді мандрівниця рекомендує рідну Миколаївщину:

"Миколаївська область славиться чудовими місцями для заняття рафтингом. Тут розташовано найбільше спеціалізованих рафтинг-центрів.

Один з найпопулярніших відрізків для водного екстриму знаходиться неподалік села Мигія – туристів манять звивисті траси природного гранітного парку "Бузький гард".

Більшість сплавів проходять у групах з досвідченими інструкторами, адже це досить небезпечно", – розповідає Валерія Микульська.

Окрім рафтингу, в Україні можна організувати також оригінальний дайвінг.

"Рекомендую дайвінг у Дністровському водосховищі, в акваторії села Стара Ушиця із Хмельницької сторони, або села Дністрівка з Чернівецької.

Десятки дворів були затоплені водами Дністра під час будівництва дністровського водосховища.

Звичайно різнокольорових риб там не побачити, та й вода не така прозора, але є свій шарм для любителів пірнання – сади під водою дуже колоритно виглядають", – додає мандрівниця.

ВОДОСПАДИ

Більшість українських водоспадів розташовані на Заході, у карпатському регіоні.

Найпопулярніший серед них – Манявський водоспад, що на Івано-Франківщині. Він один із найбільших і найвищих в Карпатах та й по всій Україні.

"Цей куточок Карпат такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським.

Бо водоспад розташований у мальовничому каньйоні річки Манявки, серед стрімких гір і поблизу однойменного села.

Долина річки біля водоспаду тягнеться 200 м, а із 20 метрової скелі щосекунди річка скидає кілька тонн води.

Милуватися водоспадом можна, як знизу, так і згори. Поряд облаштоване туристичне містечко з альтанками і мангалами", – розповідає Валерія Микульська.

Манявський водоспад. Фото Валерія Микульська

Ще один красивий карпатський водоспад можна побачити у містечку Яремче.

"Я би дуже хотіла, щоби усі побачили найстрімкішу і оспівану карпатську річку Прут.

В околицях Яремче на Івано-Франківщині вона ще й спадає каскадним водоспадом Пробій і утворює вимите озеро, – додає Валерія.

Мандрівники також радять відвідати Джуринський водоспад і сусіднє місто-привид Червоногород в Тернопільській області.

"Сама водойма знаходиться у селі Нирків та сягає 16 метрів.

Вважається, що водоспад штучний. Місцеві селяни переповідають історію, що колись на його місці стояв сільський млин, а згодом там облаштували панські купальні.

Сильний потік води і природні каскади створюють чудові умови для такого собі джакузі: у верхніх частинах водоспаду вода добре масажує тіло, а в нижніх – можна спокійно попірнати", – розповідає Валерія Микульська.

Джуринський водоспад. Фото Валерія Микульська

Крім цих в Україні є чимало менших водоспадів поблизу яких можна провести вікенд або заїхати по дорозі до туристичної атракції:

Шипіт (Закарпатська область);

Женецький Гук (Івано-Франківська область);

Білі камені ( Дніпропетровська область);

Русилівські водоспади (Тернопільська область);

Лужківський водоспад (Івано-Франківська область).

КАР'ЄРИ ТА КАНЬЙОНИ

Чистий осередок води поміж схилів, гір та пагорбів – що може бути красивіше?

За словами мандрівників, неймовірне озеро, яке утворилось в кар'єрі знаходиться у Миколаївській області в селищі Мигія.

"Місцеве озеро дуже блакитне і з неймовірною глибиною. Хтось каже 40 метрів, а коли я там була вперше, говорили і про 70.

Ходять легенди, що внизу взагалі загубилася техніка, адже з цього кар'єра колись добували граніт.

Мовляв, працівники прийшли вранці, а там вже озеро.

Недалеко від цього місця – Південний Буг, де організовують сплави.

Тому можна одночасно поєднати сплав по річці, а ось спокійно поплавати вже в озері", – пригадує Марія Себова.

Ще одна красива водойма знаходиться в Коростишівському кар'єрі, що на Житомирщині.

"Коростишівський кар’єрний парк. Я тільки так його називаю, бо посеред лісу розсип водойм із гранітними берегами.

Колишні кар’єри затопили ще в радянські часи. Тоді ніхто і гадки не мав, що вони стануть туристичною базою області.

А тепер тільки височенні сосни, кам’яні береги і озера. Штучні, але дуже дзеркальні", – розповідає Валерія Микульська.

Коростишівський кар’єр. Фото Валерія Микульська

Серед українських каньйонів Дністровський вважається одним із найкрасивіших. Крім того, він найбільший не лише в Україні, а й у Європі.

Річка Дністер тече по каньйону, перетинаючи 4 області – Чернівецьку, Хмельницьку, Тернопільську та Івано-Франківську.

"Ще одне моє кохання серед річок – Дністер. Він тече у каньйоноподібній долині, утворюючи багато фантастичних звивів.

А ще тут особливий мікроклімат, близький до субтропіків.

І якщо вже йти за течією Дністра, то неодмінно варто дістатися національного парку Подільські Товтри, неподалік від Кам'янця-Подільського. Це справжнє диво природи України, без перебільшення.

Аналогів цим ландшафтам немає в світі. Цей гірський кряж – колишній великий риф стародавнього океану Тестіс.

Так то 50 млн років тому ці горбисті береги були під водою, а тепер вкриті соковитою зеленню", – зазначає Валерія.

Дарія Поперечна, УП.Життя

Титульна світлина – Валерія Микульська

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