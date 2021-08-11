"Досягнути колективного імунітету до COVID-19 наразі неможливо": вчений назвав причину

Досягти колективного імунітету до COVID-19 наразі неможливо через штам "Дельта", тому що він заражає вакцинованих людей.

Про це заявив професор, керівник дослідницької групи з вакцин на кафедрі педіатрії в Оксфордському університеті Ендрю Поллард і назвав колективний імунітет "міфічним", повідомляє The Guardian.

"Варіант "Дельта", як і раніше, буде інфікувати людей, які були вакциновані. І це справді означає, що кожен, хто ще не вакцинувався, будь-якої миті може підхопити вірус. І у нас немає нічого, що [повністю] зупинило б цю передачу", – додав Поллард.

Хоча наявні вакцини дуже ефективні для запобігання серйозним захворюванням і смерті від Covid, вони не захищають повністю вакциновану людини від зараження вірусом, що спричиняє COVID-19.

Тому професор вважає, що кампанію з вакцинації від коронавірусу не варто будувати навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

Фото: sergio_pulp/Depositphotos

Концепція колективного імунітету ґрунтується на тому, що переважна більшість населення набуває імунітет – або шляхом вакцинації, або в результаті попередньої інфекції – що, в свою чергу, забезпечує непрямий захист від інфекційного захворювання для нещеплених і тих, хто ніколи раніше не був інфікований.

Дані недавнього дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона, показують, що повністю вакциновані люди у віці від 18 до 64 років мають приблизно на 49% менший ризик зараження в порівнянні з невакцинованих людьми.

Результати також показали, що у повністю вакцинованих людей приблизно в три рази менше шансів отримати позитивний результат тесту після контакту з хворим на COVID-19.

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