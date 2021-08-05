Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 93% через шість місяців після другої дози

Вакцина проти COVID-19 Moderna ефективна приблизно на 93% через 6 місяців після другої дози, йдеться в заяві компанії-виробника, повідомляє Reuters.

Поточний рівень ефективності препарату практично не відрізняється від показника у 94%, який раніше визначили у початковому клінічному дослідженні.

"Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку 93% ефективність протягом 6 місяців, але ми розуміємо, що варіант "Дельта" є серйозною новою загрозою, тому ми повинні бути пильними", – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

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Рівень захисту Moderna від COVID-19 вигідно відрізняється від Pfizer.

Нещодавно компанія заявила, що ефективність її вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, зменшуючись приблизно до 84% через шість місяців після другого щеплення.

Фото: marcbruxelle/Depositphotos

Однак перед зимовим сезоном може знадобитися додаткова, бустерна доза, оскільки рівень антитіл від COVID-19, ймовірно, таки знизиться, заявили у компанії Moderna.

Pfizer також планує отримати дозвіл на третє щеплення, а деякі країни, такі як Ізраїль, вже почали або планують колоти третю дозу вакцини людям.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer засновані на мРНК-технології.

Це так звані "генетичні" вакцини, що містять "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19.

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Обидва препарати застосовують в Україні.

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