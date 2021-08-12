Європейський регулятор вивчає нові можливі побічні ефекти від мРНК-вакцин проти COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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12 серпня 2021

Невелика кількість людей поскаржилися на три нових стани, які з’явилися у них після щеплення COVID-вакцинами Pfizer і Moderna.

Тепер Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вивчить ці реакції, щоб визначити, чи можуть вони бути можливими побічними ефектами від вакцин, повідомляє Reuters.

Йдеться про:

  • багатоформну еритему – форму алергічної реакції на шкірі,
  • гломерулонефрит – запалення нирок,
  • нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
Фото: IgorVetushko/Depositphotos

В EMA не повідомили подробиць про те, скільки випадків нових станів було зареєстровано після вакцинації щепленнями Pfizer і Moderna, але заявили, що попросили у компаній додаткові дані для вивчення будь-якого потенційного зв'язку між ними.

Минулого місяця регулятор виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і мРНК-вакцинами. 

Однак EMA і Всесвітня організація охорони здоров'я підкреслили, що користь від цих вакцин переважує будь-які ризики, пов'язані з ними.

Нагадаємо, мРНК-вакцини Moderna і Pfizer – це так звані "генетичні" вакцини нового покоління. Вони "навчають" наші клітини боротися із "загарбниками" у нашому організмі.

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