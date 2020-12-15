Побічні ефекти вакцини від COVID-19: що про них відомо та наскільки вони серйозні

Декілька країн, серед яких Велика Британія, Канада та США, вже розпочали вакинацію від COVID-19.

Водночас почали з’являтися повідомлення про побічні ефекти вакцини від коронавірусу.

Через це виникає питання: наскільки ж ця вакцина безпечна?

Нижче експерти розповідають HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від COVID-19.

Існує ряд вакцин-кандидатів від COVID-19, але наразі експерти знають найбільше про вакцини Pfizer і Moderna.

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Короткострокові побічні ефекти

"Безпека цих вакцин дуже ретельно вивчається в ході випробувань першої фази, другої фази і, зовсім недавно, великих випробувань третьої фази, в ході яких десятки тисяч учасників дослідження отримали ці вакцини", - сказав Вільям Мосс, виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Блумберг Джонса Гопкінса.

За словами Мосса, короткострокові побічні ефекти, які відчували деякі люди під час випробувань вакцини, відповідають тому, що зазвичай спостерігається після планової вакцинації, і ці проблеми проявилися у 5-15% учасників.

Серед короткострокових побічних ефектів:

біль в місці ін'єкції,

головний біль,

лихоманка,

субфебрильна температура (підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах 37,2—38,0 °C)

болі в м'язах,

втома.

Ці ефекти можуть тривати від 12 до 36 годин після ін'єкції.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) зафіксували чотири випадки паралічу Белла (форма паралічу лицевого нерва), який трапився у людей, які отримали вакцину.

Це захворювання викликає тимчасовий параліч лицьового нерва.

Люди з контрольної групи (які отримували плацебо) не захворіли паралічем Белла.

Але у FDA прийшли до висновку, що ці випадки, ймовірно, не були пов'язані з вакциною, тому що відбулися з частотою, яку можна було б очікувати без будь-якого медичного втручання.

"Частота паралічу Белла серед вакцинованих відповідає очікуваному фоновому рівні серед населення в цілому, і сьогодні немає чітких причин для встановлення причинно-наслідкового зв'язку, але FDA рекомендуватиме спостереження за випадками паралічу Белла з розгортанням вакцини серед більших груп населення", - йдеться у повідомленні FDA.

За даними управління, також не було інших помітних закономірностей між вакцинацією та іншими неврологічними, нейровоспалітельними і тромботичними випадками, які припускали б зв'язок з вакциною.

З вакциною Pfizer, чим молодші учасники, тим частіше вони повідомляли про ці побічні реакції.

Серед даних з 100 підлітків у віці 12-15 років, наприклад, 14% відчули лихоманку після першої дози, а 20% - після другої дози, у порівнянні з 1% і 11% у літніх людей (старше 55 років). ).

Не дивно, що люди літнього віку будуть менше відчувати такі реакції, оскільки вони зазвичай виникають в результаті того, наскільки сильно реагує імунна система.

А чим старшими ви стаєте, тим менш ефективно ваша імунна система реагує на загрози.

Щеплення вакцинами Pfizer і Moderna передбачає дві дози ін’єкцій.

В ході випробувань вакцини побічні ефекти після введення другої дози вакцини були більш вираженими, ніж після першої дози.

За словами Івонн Мальдонадо, інфекціоністки та епідеміологині Стенфордського університету, в обох випробуваннях після другої дози було більше реакцій, але побічні ефекти залишалися слабкими або помірними приблизно в 90-95% випадків.

"У деяких дослідженнях, проведених в Moderna, близько у третини людей піднялася температура після другої дози, а після першої - ні", - зазначила Мальдонадо, додавши, що після другої дози люди також повідомляли про більш високі показники головного болю і болю в цілому.

З вакциною Pfizer також спостерігалося почастішання випадків головного болю, лихоманки, болю після другої дози.

Але Мальдонадо підкреслила, що побічні ефекти, про які повідомляли, були в основному від легких до помірних.

У більш серйозних випадках, за її словами, фізичні реакції, такі як жар або сильні головні болі, може вибити людину з робочого дня, але це не так поширено.

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Що відомо про серйозні побічні ефекти?

Компанія Moderna повідомила про певну кількість серйозних побічних ефектів: близько у 2% розвинули високу температуру (38.9-40 °С) і сильний озноб.

Серед інших реакцій на вакцину Moderna були сильна втома (10% учасників), біль (9%), біль в суглобах (5%) і головний біль (5%).

Ймовірно, у набагато більшого відсотка людей були легкі або помірні версії цих побічних ефектів, але ми не дізнаємося про це, поки компанія не покаже повні дані.

Для вакцини Pfizer цифри були нижчbvb: серйозні побічні ефекти включали втому (3,8% учасників) і головний біль (2%).

До цього часу жодна з вакцин не показала більш серйозних реакцій або побічних ефектів, але у двох людей у Великій Британії з’явилися серйозні алергічні реакції після вакцинації Pfizer.

Проте вони обоє страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.

"З масштабних клінічних випробувань ми знаємо, що це (алергічні реакції - ред.) не було особливістю вакцини", - розповіла доктор Джун Рейн, глава медичного регуляторного агентства.

Чому виникають побічні реакції?







Реакції зазвичай виникають через те, як діють вакцини - завдяки стимуляції імунної системи, пояснюють експерти.

Симптоми хвороб, такі як кашель, чхання, лихоманка, нежить і сльозотеча, насправді є реакцією імунної системи.

Лихоманка виникає, коли тіло нагрівається, щоб допомогти імунній системі працювати більш ефективно.

Кашель і чхання - це спроби організму буквально виштовхнути мікроби з вашого тіла.

Отже, коли ці симптоми виникають після вакцинації, частіше за все це пов'язано з тим, що вакцина подіяла.

Тобто вакцина привернула увагу імунної системи, і імунна система почала працювати, захищаючись від того, що вона вважає справжнім вірусом.

"Коли ви реагуєте на природну інфекцію або на імунізацію, ваша імунна система виробляє ряд білків, що викликають побічні ефекти.

Це означає, що у вас сильна імунна відповідь", - зазначив експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.

У той час як ці реакції не є приємними для багатьох - доброю новиною є те, що вони зазвичай означають, що ваша імунна система працює добре.

Це також причина того, що багато людей відчувають втому протягом декількох днів після вакцинації: ваше тіло витратило багато енергії на боротьбу з серйозною загрозою (точніше, так вважала імунна система).

Нагадаємо, що у вакцинах від COVID-19 від Pfizer і Moderna немає вірусу.

Вакцина містить нову технологію, яка передає генетичний код - або ж вказівки, - які інструктують організм створити копію білка вірусу Covid-19, яка викликає імунну відповідь.

Нові вакцини створені синтетичним шляхом з використанням рибонуклеїнової кислоти (або мРНК).

Вони мають лише синтетично створений генетичний код mRNA і чотири ліпідні наночастинки, що відрізняє їх від усіх інших вакцин, які мають живі клітини і містять компоненти вірусу.

РНК і ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) - це нуклеїнові кислоти, які містять генетичні інструкції щодо створення життя.

Замість того, щоб вводити органічну версію вірусу для генерації імунної відповіді, мРНК містить фрагменти генетичного коду шиповидного білка коронавірусу, який дає інструкцію клітинам організму виробляти невелику копію цього білка, який який вже запустить імунну систему для вироблення антитіл.

Що відомо про довгострокові побічні ефекти?

Прискорена розробка цих вакцин і відносна новизна коронавірусу унеможливлюють вивчення довгострокових побічних ефектів зараз.

"Ми знаємо про короткострокові побічні ефекти, і переважна більшість побічних ефектів після вакцинації виникають протягом перших 30-40 днів", - сказав Мосс.

Учасників досліджень спостерігали упродовж цього періоду.

"Принаймні половина учасників спостерігали протягом як мінімум двох місяців.Тому ми багато знаємо про короткострокові побічні ефекти цих вакцин", - додав він.

Але розуміння довгострокових побічних ефектів потребують додаткового спостереження в найближчі місяці.

Експерти наголошують, що побічні ефекти - це не погано - це очікувана імунна відповідь.

"Більшість вакцин матимуть незначні побічні ефекти. По суті, це імунна і запальна реакція організму на вакцину ", - сказала Мальдонадо.

За її словами, природа імунної відповіді передбачатиме певний ступінь запалення, зокрема, почервоніння, біль в місці ін'єкції, набряк, головні болі або субфебрильну температуру.

Мосс додав, що побічні ефекти можна частково лікувати за допомогою протизапальних препаратів.

Але переваги вакцини проти COVID-19 повинні переважити дискомфорт.

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Рідкісні побічні ефекти у вакцинах від інших хвороб

Вакцина рідко коли спричиняє побічні ефекти більш ніж через два тижні після її отримання, але є кілька випадків з вакцинами від інших хвороб.

Наприклад, вакцина від свинячого грипу в 1976 році підвищувала ризик розвитку неврологічного розладу синдрому Гієна-Барре - один випадок на 100 000 вакцинованих.

Вакцину проти сезонного грипу також пов’язували з невеликим збільшенням ризику синдрому Гієна-Барре.

Інший приклад - ротавірусна вакцина, яку пов’язували з дуже незначним підвищеним ризиком інвагінації кишечника - проблеми з кишечником, для лікування якої іноді потрібно хірургічне втручання.

Одна з вакцин проти грипу H1N1 містила інгредієнт для посилення імунної системи, який пов'язували з підвищеним ризиком нарколепсії.

Всі ці більш тривалі, більш рідкісні побічні ефекти відбулися протягом декількох місяців після вакцинації, і їх швидко виявили системами нагляду за безпекою вакцин.

Багато учасників випробування вакциною мРНК вже вакциновані протягом до чотирьох місяців.

Також існує поширений міф про зв’язок вакцинації та аутизму.

Усе почалося зі статті британця Ендрю Вейкфілда, опублікованої 1998 року в авторитетному медичному журналі Lancet.

У цій статті описувалось дослідження, яке було проведене на 12 дітях і яке, нібито, підтверджувало зв’язок між аутизмом і введенням вакцини КПК.

Ця теорія швидко знайшла підтримку в колах противників вакцинації, і занепокоєне медичне наукове суспільство почало ретельно вивчати цю проблему.

У результаті в різних країнах різні центри, після проведення масових досліджень, спростували цю інформацію.

Щодо публікації Вейкфілда було проведено ретельне розслідування, яке виявило, що він мав незадекларований конфлікт інтересів.

Крім того, було встановлено, що дані в дослідженні були підтасовані.

Журнал Lancet опублікував спростування та вибачення, самого Вейкфілда визнали винним у порушенні етичних норм і позбавили медичної ліцензії.

Однак, попри це, противники вакцинації дедалі використовувати цей тезис у своїй пропаганді.

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