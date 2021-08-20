У підлітків, які часто вживають канабіс, більше шансів народити недоношену дитину – дослідження

Підлітки, які часто вживають канабіс, у майбутньому можуть з більшою ймовірністю мати дітей, народжених недоношеними.

Такі висновки вчені зробили на основні 20-річного дослідження. Його провели науковці з Брістольського університету разом з Дитячим науково-дослідним інститутом Мердока в Австралії, пише MedicalXpress.

Науковці спостерігали за 665 підлітками, що вживали тютюн і канабіс у віці від 14 до 29 років, аж до вагітності.

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Коли учасники стали батьками у віці від 20 до 30 років, за їхніми дітьми спостерігали в рамках іншого дослідження.

Вчені з’ясували, що діти, народжені від батьків (у віці 29 років і старше), які вживали канабіс кожен день протягом періоду від 15 до 17 років, значно частіше народжувалися недоношеними або мали низьку масу в порівнянні з дітьми від батьків, які не вживали марихуану, коли були підлітками.

Фото: cendeced/Depositphotos

"Канабіс є найбільш часто використовуваним забороненим наркотиком серед підлітків.

Уже є докази того, що часте вживання канабісу підлітками збільшує ризики погіршення психічного здоров'я, але наші результати показують, що можуть бути й інші ефекти, яких люди можуть не очікувати", – розповіла докторка Ліндсі Хайнс, наукова співробітниця Бристольської медичної школи.

Попередні дослідження пов'язували вживання тютюну або канабісу під час вагітності з передчасним народженням дітей і їхньою низькою масою тіла при народженні.

Але науковці заявили, що їхні результати можуть мати значення і для чоловіків, оскільки наркотики у підлітковому віці часто вживають саме хлопці.

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Необхідні подальші дослідження для порівняння результатів для чоловіків і жінок, а також для розуміння біологічних механізмів або соціальних умов, що можуть стимулювати зв’язок між канабісом та недоношеними новонародженими.

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