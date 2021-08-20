Британія схвалила новий препарат проти COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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20 серпня 2021

Агентство з регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) Великої Британії схвалило препарат Ronapreve для профілактики та лікування симптомів інфекції COVID-19.

Клінічні дослідження показали, що Ronapreve може використовуватися для запобігання та для лікування симптомів гострої інфекції COVID-19. 

Також препарат може знизити ймовірність госпіталізації через COVID-19, повідомили у пресслужбі MHRA.

В основі препарату – технологія моноклональних антитіл, які імітують природні антитіла, які організм виробляє для боротьби з інфекціями. 

Препарат вводиться ін'єкційно або інфузійно.

Фото: sunakri/Depositphotos

За даними MHRA, він щільно зв'язується з коронавірусом на слизовій оболонці дихальної системи і не дає йому отримати доступ до клітин системи.

"Це лікування стане значним доповненням до нашого арсеналу для боротьби з COVID-19 – на додаток до нашої програми вакцинації і препаратів "Дексаметазону" і "Тоцилізумабу", – розповів міністр охорони здоров'я та соціального захисту Саджид Джавід.

У липні Японія стала першою країною, яка зареєструвала цей препарат.

Дослідження показали, що кількість госпіталізацій або смертність при прийомі Ronapreve знизилася на 70%, а тривалість симптомів зменшилася на чотири дні.

Також Ronapreve схвалений в країнах, як-от США, Індія, Швейцарія, Канада і ЄС.

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