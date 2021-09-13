Лише 23% українців вважають вакцинацію ефективною для профілактики COVID-19. Опитування

23% українців вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від COVID-19. 54% вважають, що найкраще проти коронавірусу працює миття рук після вулиці.

Загалом більшість громадян України вважають, що миття рук та дотримання дистанції є найефективнішими у запобіганні коронавірусній хворобі, свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Миття рук після вулиці (54%), дотримання дистанції з оточуючими (42%), уважне ставлення до свого самопочуття і здоров’я найближчих (39%), а також правильне носіння маски (36%) – українці найчастіше називають як ефективні способи захисту проти COVID-19.

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І лише 23% опитаних заявили, що найефективнішим засобом вберегтися від COVID-19 є повне щеплення наявними в Україні та рекомендованими лікарями вакцинами.

І лише 23% опитаних заявили, що найефективнішим засобом вберегтися від COVID-19 є повне вакцинування

Лише на 1% менше людей впевнені, що від COVID-19 можуть врятувати вітаміни та настоянки.

19% думають, що найкращий захист від хвороби – правильне харчування.

11% людей вважають, що загроза COVID-19 в суспільстві перебільшена. А 6,9% взагалі не вірять в ефективність жодного з протиепідемічних заходів.

У більшості опитаних людей зміни в житті, пов’язані з пандемією COVID-19, асоціюються з носінням захисної маски в громадських місцях. Про це заявили 48,5% респондентів.

Ще третина опитаних частіше користується засобами дезінфекції.

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28% зазначили, що від початку пандемії стали менше відвідувати місця дозвілля, а 23% – менше зустрічатися з близькими та друзями, уникати контактів з людьми та намагатися тримати дистанцію.

18% українців взагалі не відчули змін в своєму житті, пов’язаних з COVID-19.

Дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 14–24 серпня 2021 року.

Загалом опитано 2001 респондента по всій території України (за винятком окупованих територій).

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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