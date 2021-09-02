Повна вакцинація проти COVID-19 знижує ризик довготривалих симптомів. Дослідження

Люди, які повністю вакцинувалися від COVID-19, з меншою імовірністю матимуть симптоми "довготривалого ковіду" (Long COVID).

Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження у журналі The Lancet Infectious Diseases.

Повна вакцинація від COVID-19 зменшує ризик не лише зараження, а й розвитку інфекції, що переходить у довготривалий ковід, йдеться у дослідженні.

Учені дійшли до висновку, що у частини людей, яка хворіє на COVID-19 після повного щеплення, шанси на розвиток симптомів тривалістю понад чотири тижні знижуються на 50%.

Дослідження проводилося під керівництвом Королівського коледжу в Лондоні.

Фото: AllaSerebrina /Depositphotos

Науковці проаналізували дані з британського додатку Zoe Covid Study, що відстежує інформацію про симптоми, про які повідомляли люди, а також вакцини та тести.

У період з грудня 2020 року по липень 2021 було відстежено стан здоров’я понад 1,2 мільйонів дорослих, які отримали одну дозу вакцини, і понад 900 тисяч, які отримали дві дози.

Лише 0,2% повністю вакцинованих людей підтвердили, що заразилися коронавірусною хворобою після вакцинації (2370 випадків).

5% (592) повністю вакцинованих людей , які згодом інфікувалися та надавали дані більше місяця, мали Long COVID (хворіли 28 днів з моменту позитивного тесту).

У невакцинованій групі цей показник становив близько 11%.

Науковці також зазначили, що повністю вакциновані особи з COVID-19, особливо віком від 60 років, частіше повідомляли про безсимптомну хворобу, ніж невакциновані особи.

Дослідники також виявили, що деякі люди перебувають у зоні ризику зараження так званими проривними інфекціями (COVID-19 після вакцини), ніж інші.

Йдеться про людей зі слабким здоров'ям, літніх людей, людей з ожирінням та мешканців малозабезпечених районів.

Крім того, це стосується людей, які отримали лише одну дозу вакцини.

Дослідники стверджують, що люди з груп підвищеного ризику мають бути забезпечені бустерною вакциною.

Нагадаємо, повна вакцинація зменшує ризик заразитися коронавірусом утричі.

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