За сертифікат про вакцинацію – 2 тис. грн: Радуцький розповів, за скільки в соцмережах продають підроблені СОVІD-документи

В Україні у соцмережах продають підроблені негативні ПЛР-тести на СОVІD-19 та сертифікати на вакцинацію.

Ціна негативного ПЛР-тесту – 500 грн.

За фальшивий сертифікат про вакцинацію потрібно заплатити 2 тисячі грн, а за сертифікат із внесенням даних до системи "Дія" – 2,5 тис. грн.

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Про нелегальну схему повідомив голова комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради України, народний депутат Михайло Радуцький на своїй сторінці Facebook.

"Продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію", – нарікає Радуцький.

За його словами, підроблені документи пропонують придбати у Telegram та інших соцмережах.

Голова парламентського комітету звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України з вимогою знайти продавців підроблених СОVІD-документів та довести справи проти них до суду.

Фото з Facebook-сторінки Михайла Радуцького

Радуцький вважає, що "бізнес" із фальшивими документами може зашкодити визнанню українських сертифікатів про щеплення іншими державами.

"Масштабна підробка документів може нівелювати зусилля української влади зі взаємовизнання сертифікатів про вакцинацію з іншими країнами.

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Тому чекаємо від наших правоохоронців рішучих та ефективних дій", – наголошує народний депутат.

Він також закликає притягнути до відповідальності покупців підробок.

"За свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до 2 років у в’язниці", – пише голова комітету.

Радуцький каже, що не розуміє тих, хто купує підроблені сертифікати про щеплення замість того, щоб безкоштовно пройти вакцинацію проти COVID-19.

"Це дуже небезпечне явище. Невакцинована людина, яка купила підроблений сертифікат, наражає на небезпеку не лише себе, але й оточуючих", – вважає Радуцький.

Нагадаємо, в Україні зараз проводять щеплення проти COVID-19 чотирма видами вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac та Moderna.

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