Потужніший за весняний: в Україні прогнозують спалах захворювання на COVID-19

Аналітики прогнозують ще більший спалах захворюваності на COVID-19 в Україні, ніж спостерігали цієї весни.

Про це заявив Юрій Ганиченко, очільник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Весною 2021 року в Україні був поки що найбільший спалах кількості захворювань і смертності від COVID-19.

Реклама:

Наприклад, 19 квітня 2021 року в країні фіксували понад 425 тис. активних хворих. У середньому щодоби впродовж березня-квітня 2021 року від COVID-19 помирало близько 450 українців.

Весною 2021 року в Україні був поки що найбільший спалах кількості захворювань і смертності від COVID-19

У Києві в березні-квітні 2021 року було запроваджено суворий локдаун. Зокрема, у квітні громадським транспортом було дозволено користуватися лише працівникам закладів критичної інфраструктури.

За словами Ганиченка, цього року навряд чи вдасться повернутися до "зеленої" зони карантинних обмежень.

Він додає, що наразі рівень госпіталізацій за тиждень перевищує рівень виписування з лікарень на 60%.

У середньому щодоби впродовж березня-квітня 2021 року від COVID-19 помирало близько 450 українців

За прогнозами аналітиків КШЕ, наступного тижня показники захворюваності в Чернівецькій області досягнуть рівня "червоного" рівня захворюваності. Далі посилення карантинних обмежень може чекати Львівську, Житомирську, Харківську й Луганську області.

Нагадаємо, що з 23 вересня в усіх регіонах України запроваджують "жовтий" рівень карантинних обмежень.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.