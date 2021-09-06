В Ізраїлі успішно розділили сіамських близнючок, з'єднаних на потилиці

Ізраїльські лікарі вперше успішно розділили сіамських близнючок, з'єднаних на потилиці, повідомляє The Times of Israel.

За словами медиків, малюки тепер матимуть можливість жити нормальним життям.

"Будь-яке неправильне рішення могло коштувати життя", – сказав Ісаак Лазар, директор відділення дитячої інтенсивної терапії Медичного центру "Сорока".

Сіамські близнюки – дуже рідкісне явище. За даними університету Міннесоти, воно трапляється один раз на 200 тисяч випадків народження живих дітей.

Це перша операція із роз'єднання сіамських близнюків на потилиці, проведена в Ізраїлі.

Фото The Times of Israel

Вона тривала 12 годин і пройшла успішно завдяки досконалій технології 3D-моделей, на яких тренувалися лікарі.

Медики готувалися до операції протягом року.

За словами лікаря Лазара, кожен етап на шляху до операції був складним і комплексним.

"Це було настільки делікатно, операція проводилася між великими кровоносними судинами в головах немовлят. Ми всі знали, що будь-яка кровотеча може мати катастрофічні наслідки", – розповідає лікар.

Оскільки малюки були з'єднані на потилиці в зоні, де не було шкіри та черепа, лікарі спершу відростили шкіру, яку пересадили близнючкам після розділення.

Після операції немовлят перевели у відділення інтенсивної терапії, де їм проводили штучну вентиляцію легень.

Наступного дня близнючки змогли дихати самостійно, а 5 вересня вперше "зустрілися" одна з одною.

"Коли медсестри поклали нещодавно розділених малюків поряд, вони дивилися одне на одного, видавали звуки, ніжно торкалися одне одного, це було прекрасно", – розповів лікар Лазар.

Цей момент він назвав дуже особливим.

לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.

מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE — Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021

Ісаак Лазар дає оптимістичний прогноз щодо близнючок:

"Незважаючи на те, що немовлята не могли рухати головою протягом перших 12 місяців свого життя, при правильній реабілітації для фізичного та когнітивного розвитку вони "наздоженуть" втрачені етапи розвитку".

Медик додав, що існує висока ймовірність того, що близнючки зможуть жити нормальним життям.

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