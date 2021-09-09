В Україні не плануються масові щеплення 3 дозою вакцини проти COVID-19 – МОЗ

Наразі в Україні не планують масово щеплювати громадян третьою дозою вакцини проти COVID-19.

При цьому Міністерство охорони здоров’я розгляне можливість щеплення бустерною дозою представників з груп ризику, за умови достовірних даних про її ефективність.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня.

Санлікар пояснив, що зараз немає даних клінічних досліджень, які би показували переваги введення третьої дози для всього населення.

"Є точкові повідомлення, що введення бустерних доз може бути корисним для людей, у яких є проблеми з імунітетом, які мають гемодіаліз або які мають онкозахворювання або інші хвороби.

З того, що в нас є неофіційно – це декілька заяв представників фармацевтичного сектору, що третя доза призводить до більш якісної, або, можна сказати, повної імунної відповіді. Однак, це лише заява фармацевтичного сектору, яка має бути підкріплена даними наукових досліджень", – заявив Ігор Кузін.

Фото: belchonock/Depositphotos

За його словами, оприлюднення наукових досліджень, які проводяться у світі стосовно ефективності 3 дози, очікується наприкінці вересня.

При цьому питання введення бустерної дози в Україні буде розглядатися не швидше листопада.

У коментарі "Українській правді. Життя" цю ж інформацію підтвердив Федір Лапій, очільник Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Він пояснив, що експерти дають рекомендації про потребу в третій дозі на основі рецензованих доказових досліджень, опублікованих у наукових журналах. Українські експерти перебувають у постійних консультаціях з подібними дорадчими комісіями Європейського союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Ймовірне введення третьої дози щеплення проти COVID-19 можуть рекомендувати лише для окремих груп людей з вразливим імунітетом: людей поважного віку, онкохворих, людей з позитивним ВІЛ-статусом тощо.

Також Федір Лапій заявив, що НТГЕІ не планує рекомендувати МОЗ здійснювати повторну ревакцинацію від COVID-19 всім громадянам, допоки не з’являться клінічні дослідження про необхідність повторних щеплень.

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