Третя доза COVID-вакцини Sinovac підвищує активність антитіл проти "Дельти". Дослідження

Бустерна доза вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 підвищує активність антитіл проти штаму "Дельта".

Після третьої дози ефективність антитіл у протидії штаму зростає у понад 2,5 рази.

Про це повідомили дослідники з Академії наук Китаю, компанії Sinovac Biotech та університету Фурана, пише Reuters.

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Раніше деякі країни відмовилися від китайської вакцини через недостатню кількість доказів її ефективності проти штаму "Дельта".

Утім, нове дослідження показало, що за 4 тижні після третьої дози Sinovac антитіла більш ніж у 2,5 рази краще протидіють штаму "Дельта", порівняно з результатом, який спостерігався за аналогічний проміжок часу після другої дози.

Фото: jes2uphoto

Щоправда, науковці не зазначили, як конкретно зміни активності антитіл зможуть запобігти зараженню штамом.

У дослідженні взяли участь 66 учасників, які отримали дві або три дози вакцини.

До кінця вересня Всесвітня організація охорони здоров'я планує поставки близько 100 мільйонів доз вакцин Sinovac та Sinopharm проти COVID-19, переважно в країни Африки та Азії.

Станом на 10 серпня, Україна отримала понад 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Близько 1,18 млн українців уже щепилися препаратом, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

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Нагадаємо, попередні дослідження свідчили про те, що вакцина Sinovac ефективна:

на 65,9% – проти симптоматичного перебігу COVID-19;

– проти симптоматичного перебігу COVID-19; на 87,5% – в запобіганні госпіталізації;

– в запобіганні госпіталізації; на 90,3% – в запобіганні переведення до реанімації;

– в запобіганні переведення до реанімації; на 86,3% – проти смерті від ускладнень.

Крім цього, науковці з Таїланду довели безпечність комбінації першої дози китайської вакцини Sinovac та другої – британської AstraZeneca.

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