У ВООЗ закликають не робити додаткових щеплень проти COVID-19, поки бідним країнам не вистачає вакцин

Багаті країни не повинні замовляти треті дози вакцин для своїх щеплених громадян, коли інші країни ще зовсім не отримали вакцини проти COVID-19.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєс, повідомляє Reuters.

За словами голови ВООЗ, у світі знову зростає смертність від пандемії COVID-19 – варіант вірусу "Дельта" стає домінуючим.

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Але багато країн ще навіть не отримали достатньо доз вакцин для захисту своїх медичних працівників та незахищених верств населення. Водночас багаті країни замовляють мільйони бустерних (повторних) доз.

Тедрос Адханом Гебреєс звернувся до компаній-виробників Pfizer та Moderna, які передусім забезпечують країни з високим рівнем вакцинації, направити дози до міжнародної програми COVAX, яка займається щепленням в бідних країнах та країнах із середнім рівнем доходу.

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Головний вчений ВООЗ Сумія Сумінанатхан заявив, що глобальний орган охорони здоров'я поки що не бачить доказів того, що для тих, хто отримав повний курс вакцин, необхідні додаткові щеплення.

"Ефективність додаткових доз має базуватись на наукових даних, а не на даних окремих компаній, які заявляють, що їхні вакцини потрібно вводити як додаткову дозу", – сказав він.

За словами керівника програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майка Райана, така політика компаній прирікає мільйони людей залишитися зовсім без захисту перед небезпечною хворобою.

"Нам буде за це соромно, якщо деякі країни будуть застосовувати дорогоцінні дози для підсилення, у той час, коли вразливі люди в інших країнах будуть вмирати без вакцин.

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Це як взяти торт, з'їсти його, а потім просити ще трохи торта і з’їсти його також", – резюмував він.

У Європейському союзі не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцина проти коронавірусу.

А керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що щеплювати українців проти COVID-19 по другому колу, тобто проводити повторний повний курс вакцинації, найближчим часом поки не планують.

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