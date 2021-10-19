94,2% госпіталізованих із COVID-19 за останній тиждень не були вакциновані – МОЗ

94,2% людей, яких госпіталізували із COVID-19 у період з 11 по 17 жовтня, не були вакциновані.

Зокрема із 27 488 госпіталізованих, 25 893 не отримали жодного щеплення проти COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Однак на статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення, йдеться у повідомленні.

"Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини.

Тому Міністерство охорони здоров’я просить українців, які знають про випадки підробки таких документів, повідомляти про них у поліцію або до контакт-центру МОЗ", – наголошують в установі.

Фото: Depositphotos/Автор halfpoint

Станом на 18 жовтня принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19 щепилися понад 8 млн осіб, двома дозами – понад 6,5 млн.

Саме після другої дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал, імунітет виробляється найбільш ефективно, нагадують у МОЗ.

У різних вакцин цей інтервал такий:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів ;

; Comirnaty/Pfizer – 21 день ;

; Moderna – 28 днів ;

; AstraZeneca – 4-12 тижнів.

Нагадаємо, 97.1% госпіталізованих із COVID-19 протягом вересня не були вакциновані.

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