95.7% інфікованих COVID-19 протягом вересня не були вакциновані – МОЗ

У вересні 2021 року 95.7% випадків зараження COVID-19 і 97.1% госпіталізацій внаслідок цього були зареєстровані у невакцинованих людей.

Крім цього, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.

Таку статистику повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Реклама:

Вакцинація – це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті, наголошує міністр.

Фото: Djemphoto/Depositphotos

"8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, це люди похилого віку.

Не чекайте лиха – захистіть себе і рідних вже сьогодні", – додав він.

COVID-19 особливо небезпечний для:

людей, старших за 60 років ,

, тих, хто має хронічні захворювання

і тих, хто часто контактує з людьми: державних службовців, учителів, соцпрацівників тощо.

Нагадаємо, в Україні не будуть масово вакцинувати проти COVID-19 дітей і підлітків, поки не вакцинується 50-70% дорослого населення.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.