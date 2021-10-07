95.7% інфікованих COVID-19 протягом вересня не були вакциновані – МОЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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7 жовтня 2021

У вересні 2021 року 95.7% випадків зараження COVID-19 і 97.1% госпіталізацій внаслідок цього були зареєстровані у невакцинованих людей.

Крім цього, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років

Таку статистику повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцинація – це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті, наголошує міністр.

  Фото: Djemphoto/Depositphotos

"8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, це люди похилого віку.

Не чекайте лиха – захистіть себе і рідних вже сьогодні", – додав він.

COVID-19 особливо небезпечний для:

  • людей, старших за 60 років,
  • тих, хто має хронічні захворювання
  • і тих, хто часто контактує з людьми: державних службовців, учителів, соцпрацівників тощо.

Нагадаємо, в Україні не будуть масово вакцинувати проти COVID-19 дітей і підлітків, поки не вакцинується 50-70% дорослого населення.

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