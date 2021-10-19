Вчені довели неефективність препарату, який використовувався для лікування COVID-19

Клінічне дослідження показало, що лікування пневмонії при COVID-19 препаратом Інтерферон бета-1а – неефективне, крім того, призводить до розвитку побічних реакцій.

Дослідження, результати якого були опубліковані в журналі The Lancet Respiratory Medicine, проводилося з серпня по грудень 2020 року.

Ефект лікування пацієнтів, госпіталізованих із пневмонією при COVID-19, імуномодулятором Інтерферон бета-1а разом з іншим противірусним лікарським засобом Ремдезивіром ні чим не відрізнявся від ефекту, отриманого від одного Ремдезивіру та плацебо.

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Крім того, у підгрупи пацієнтів, яким був потрібен кисень з високим потоком, Інтерферон бета-1а викликав велику кількість побічних ефектів та гірші наслідки.

Фото JEGAS_RA/Depositphotos

Інтерферон бета-1а в Україні використовують для лікування хворих на розсіяний склероз.

"Інтерферон бета-1a має ту ж амінокислотну послідовність, що і природний білок бета-інтерферон (який належить до класу інтерферонів 1 типу). Інфіковані клітини, зазвичай, виробляють інтерферони типу 1, щоб допомогти імунній системі боротися з патогенами, особливо з вірусами", – пишуть на сайті Національного інституту здоров'я США.

На сайті зазначають, що Інтерферон бета має як противірусні, так і протизапальні властивості.

Попередньо лабораторні дослідження показали, що нормальна реакція на інтерферон 1 типу пригнічується після зараження вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Раніше компанія британська компанія Synairgen провела дослідження, які свідчили, що введення білка інтерферон бета в легені хворих на COVID-19 на 79% зменшує вірогідність виникнення ускладнень, які потребуватимуть вентиляції легень.

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