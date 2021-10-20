Як безкоштовно обстежити груди? Пояснюють у Helsі

Українські жінки матимуть можливість пройти обстеження у мамолога безкоштовно у державних клініках та за знижками у приватних.
Кампанія #Япройшла! від Helsi триватиме до кінця жовтня – міжнародного місяця боротьби за здоров'я грудей.
Жінкам пропонують пройти безкоштовне обстеження у мамолога в державній клініці, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря.
"Зробити це можна навіть дистанційно – просто попросіть свого сімейника у месенджері або телефоном", – кажуть у Helsi.
|Фото Voyagerix/Depositphotos
Пройти обстеження можна і без направлення, але тоді доведеться доплатити 300 гривень. Записуватися можна до обраного вами лікаря-мамолога у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації.
Також користувачі Helsi можуть пройти обстеження зі знижками у двох приватних клініках.
Комплексний огляд та УЗД зі знижкою буде коштувати 671-727 гривень, а огляд з мамографією – 952 гривні.
Утім, діагностика онкозахворювань за програмою медичних гарантій є безоплатною для пацієнтів не тільки у жовтні.
Безкоштовно можна пройти шість досліджень на виявлення найпоширеніших онкозахворювань.
Зокрема, мамографію можна безоплатно зробити в 240 закладах, які мають договір з НСЗУ. На це виділено 41,3 млн грн на 2021 рік.
Рак молочної залози (РМЗ) є одним з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок, нагадують у Центрі громадського здоров’я.
Фактори ризику РМЗ:
- з віком ризик РМЗ зростає;
- якщо близькі родичі мали в анамнезі це захворювання, ризик збільшується;
- дяеякі мутації генів, що передаються від батьків до дитини, збільшують ризик РМЗ;
- особиста історія захворювань грудей. Наприклад, якщо була виявлена атипова гіперплазія молочної залози;
- радіаційне опромінення грудей чи обличчя;
- ожиріння;
- початок менструації у ранньому віці, до 12 років;
- народження першої дитини після 30 років;
- відсутність вагітності. Якщо жінка ніколи не була вагітною – ризик раку молочної залози збільшується;
- гормонотерапія після менопаузи;
- вживання алкоголю.
Щоб зменшити ризик виникнення РМЗ потрібно:
- регулярно проходити профілактичні огляди;
- збалансовано харчуватися, підтримувати вагу тіла в нормі;
- відмовитися від куріння та алкоголю;
- робити регулярно фізичні вправи.
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