Як безкоштовно обстежити груди? Пояснюють у Helsі

Українські жінки матимуть можливість пройти обстеження у мамолога безкоштовно у державних клініках та за знижками у приватних.

Кампанія #Япройшла! від Helsi триватиме до кінця жовтня – міжнародного місяця боротьби за здоров'я грудей.

Жінкам пропонують пройти безкоштовне обстеження у мамолога в державній клініці, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря.

"Зробити це можна навіть дистанційно – просто попросіть свого сімейника у месенджері або телефоном", – кажуть у Helsi.

Фото Voyagerix/Depositphotos

Пройти обстеження можна і без направлення, але тоді доведеться доплатити 300 гривень. Записуватися можна до обраного вами лікаря-мамолога у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Також користувачі Helsi можуть пройти обстеження зі знижками у двох приватних клініках.

Комплексний огляд та УЗД зі знижкою буде коштувати 671-727 гривень, а огляд з мамографією – 952 гривні.

Утім, діагностика онкозахворювань за програмою медичних гарантій є безоплатною для пацієнтів не тільки у жовтні.

Безкоштовно можна пройти шість досліджень на виявлення найпоширеніших онкозахворювань.

Зокрема, мамографію можна безоплатно зробити в 240 закладах, які мають договір з НСЗУ. На це виділено 41,3 млн грн на 2021 рік.

Рак молочної залози (РМЗ) є одним з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок, нагадують у Центрі громадського здоров’я.

Фактори ризику РМЗ:

з віком ризик РМЗ зростає;

якщо близькі родичі мали в анамнезі це захворювання, ризик збільшується;

дяеякі мутації генів, що передаються від батьків до дитини, збільшують ризик РМЗ;

особиста історія захворювань грудей. Наприклад, якщо була виявлена атипова гіперплазія молочної залози;

радіаційне опромінення грудей чи обличчя;

ожиріння;

початок менструації у ранньому віці, до 12 років;

народження першої дитини після 30 років;

відсутність вагітності. Якщо жінка ніколи не була вагітною – ризик раку молочної залози збільшується;

гормонотерапія після менопаузи;

вживання алкоголю.

Щоб зменшити ризик виникнення РМЗ потрібно:

регулярно проходити профілактичні огляди;

збалансовано харчуватися, підтримувати вагу тіла в нормі;

відмовитися від куріння та алкоголю;

робити регулярно фізичні вправи.

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