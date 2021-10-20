Як безкоштовно обстежити груди? Пояснюють у Helsі

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2021

Українські жінки матимуть можливість пройти обстеження у мамолога безкоштовно у державних клініках та за знижками у приватних. 

Кампанія #Япройшла! від Helsi триватиме до кінця жовтня – міжнародного місяця боротьби за здоров'я грудей.

Жінкам пропонують пройти безкоштовне обстеження у мамолога в державній клініці, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря.

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"Зробити це можна навіть дистанційно – просто попросіть свого сімейника у месенджері або телефоном", – кажуть у Helsi.

    Фото Voyagerix/Depositphotos

Пройти обстеження можна і без направлення, але тоді доведеться доплатити 300 гривень. Записуватися можна до обраного вами лікаря-мамолога у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Також користувачі Helsi можуть пройти обстеження зі знижками у двох приватних клініках

Комплексний огляд та УЗД зі знижкою буде коштувати 671-727 гривень, а огляд з мамографією – 952 гривні.  

Утім, діагностика онкозахворювань за програмою медичних гарантій є безоплатною для пацієнтів не тільки у жовтні.

Безкоштовно можна пройти шість досліджень на виявлення найпоширеніших  онкозахворювань. 

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Зокрема, мамографію можна безоплатно зробити в 240 закладах, які мають договір з НСЗУ. На це виділено 41,3 млн грн на 2021 рік. 

Рак молочної залози (РМЗ) є одним з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок, нагадують у Центрі громадського здоров’я.

Фактори ризику РМЗ:

  • з віком ризик РМЗ зростає;
  • якщо близькі родичі мали в анамнезі це захворювання, ризик збільшується;
  • дяеякі мутації генів, що передаються від батьків до дитини, збільшують ризик РМЗ;
  • особиста історія захворювань грудей. Наприклад, якщо була виявлена атипова гіперплазія молочної залози;
  • радіаційне опромінення грудей чи обличчя;
  • ожиріння;
  • початок менструації у ранньому віці, до 12 років;
  • народження першої дитини після 30 років;
  • відсутність вагітності. Якщо жінка ніколи не була вагітною – ризик раку молочної залози збільшується;
  • гормонотерапія після менопаузи;
  • вживання алкоголю.

Щоб зменшити ризик виникнення РМЗ потрібно:

  • регулярно проходити профілактичні огляди;
  • збалансовано харчуватися, підтримувати вагу тіла в нормі;
  • відмовитися від куріння та алкоголю;
  • робити регулярно фізичні вправи.

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