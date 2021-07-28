Чому пацієнти відмовляються від лікування раку молочної залози, та які послуги мають бути для них безкоштовними

Моїй колезі діагностували рак молочної залози. Вже на етапі діагностики з неї почали здирати шалені гроші. Далі – плата за послуги, які мали б бути безкоштовними, купівля ліків, які мали б бути безкоштовними. Ми збирали кошти на лікування та допомагали як могли. Моя колега померла від раку молочної залози. Таких історій сотні, навколо багато жінок, які хворіють.

Для кожної жінки почути діагноз "рак молочної залози" – це усвідомлення смертельно-небезпечної хвороби, а також психологічний стрес, оскільки будуть естетичні наслідки. Після почутого діагнозу всі життєві пріоритети летять шкереберть, жінка стає розгубленою і беззахисною пацієнткою.

Таким становищем часто користується недобросовісний медперсонал: хірурги не соромляться називати цифри за операцію, яка має бути безкоштовною, анестезіологи додатково беруть гроші за анестезію. І так на кожному кроці: від діагностики до реабілітації. При цьому багато людей, коли дізнаються, що в них "рак", готові дати все, аби вилікуватися і забути про цей діагноз. Проте є й ті, хто відмовляється від лікування – через брак коштів.

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Я щорічно працюю з дослідженням "Індекс Здоров’я" і за цими цифрами бачу людей. Стає страшно від усвідомлення того, що майже кожен 6 українець відмовляється від лікування через очікування його високої вартості.

Бачила випадки, коли жінка приходила в онкоцентр з першою стадією, проте через велику суму за лікування поверталася додому й займалася самолікуванням. Потім вона знову приходила в онкоцентр, але вже з четвертою стадією. А вчасне лікування гарантувало б їй одужання, адже на першій стадії рак молочної залози виліковний у 95% випадків.

Для того, щоб жінки лікувалися, а кількість пацієнток, які відмовляються від лікування через відсутність коштів та необізнаність щодо безоплатних медичних послуг зменшилася, ми з колегами "Афіна. Жінки проти раку" запустили чат-бот "Лікуйся", який розвінчує міфи про дороговартісне лікування та інформує про всі етапи діагностики та лікування раку молочної залози.

Чат-бот "Лікуйся" працює в Телеграмі та допоможе кожному, хто стикнувся з діагнозом "рак молочної залози", зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Користувач чат-боту зможе вибрати послугу, отримає покрокову інструкцію та необхідну інформацію.

Завдяки медичній реформі ми більше не прив’язані до лікарень за місцем проживання і можемо лікуватися там, де нам зручно. Крім того, безоплатне лікування доступне не тільки в державних та комунальних закладах, але й приватних лікарнях, що уклали договори з НСЗУ, всі вони зібрані в чат-боті Лікуйся.

Кожна пацієнтка, яка стикнулася з діагнозом "рак молочної залози" чи має підозру на нього, може скористатися наступним переліком безоплатних послуг на етапах діагностики та лікування:

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Консультація лікаря

Лабораторні аналізи

Мамографія (за направленням лікаря)

Ультразвукова діагностика (УЗД) молочних залоз (жінкам до 40 років) та органів черевної порожнини

Рентгенографія органів грудної порожнини

Комп’ютерна (КТ) чи магнітно-резонансна МРТ) томографії, в тому числі з контрастною речовиною (за направленням лікаря)

Хіміотерапія (препаратами, які входять в Національний перелік лікарських засобів та тими, які закуповуються централізовано державою)

Променева терапія

Хірургічне лікування (разом з анестезією)

Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

Перебування в стаціонарі з цілодобовим цілодобовим лікарським та медсестринським доглядом, включно з перебуванням у реанімації.

Сьогодні лікарні отримують кошти від НСЗУ за вищеперелічені послуги, але при цьому можуть вигадувати схеми на кшталт благодійних внесків. Наприклад, комп’ютерну томографію роблять безкоштовно, але вимагають кошти за контрастування, при тому, що воно також входить в перелік безоплатних послуг.

Ще однією проблемою, з якою може зіштовхнутися жінка на етапі діагностики, є неналежне обстеження перед початком лікування. Якісна діагностика допоможе зрозуміти стан пухлини, її точне розміщення, визначити стадію захворювання та обрати найкращі методи лікування.

Не варто боятися говорити про свої права: як тільки медперсонал бачить, що ви їх знаєте, вам перестануть пропонувати за щось заплатити, а якість послуг значно зросте.

Немає жодних причин відмовлятися від лікування, коли поставили діагноз рак. Якщо перед людиною стоїть вибір: відстоювати свої права і лікуватися, або ж іти додому помирати – вибір очевидний. Непогана альтернатива знати свої права та боротися за життя.

З моменту запуску чат-боту "Лікуйся", ним скористалися більше 2 тисяч людей, найбільшою популярністю користуються підбір лікарні та "Найчастіші питання". Щодня ми отримуємо листи вдячності від пацієнток, які, дізнавшись про свої права, зважуються лікуватися. Хвороба не чекатиме, тому не зволікай, – лікуйся.

Безкоштовні медичні послуги, про які розповідає чат-бот, доступні в межах Програми медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це програма, яка визначає перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам гарантує держава коштом платників податків.

Чат-бот "Лікуйся" був реалізований ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.

Наталія Гуран, голова ГО "Ліки контроль", спеціально для УП. Життя.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Syda_Productions/Depositphotos.

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