Потреба у кисні пацієнтів з COVID-штамом "Дельта" зросла у 5-6 разів – Ляшко

Споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів, у порівнянні з попередніми хвилями пандемії.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, середні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу у порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року збільшились вдвічі.

"Є міста, де споживання кисню сягає 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий піковий кисневий потік по країні: 977 148 літрів на хвилину", – повідомив Віктор Ляшко.

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Міністр заявив, що чутки про те, що українським лікарням не вистачає кисню, не відповідають дійсності

."Наразі два заводи, які займаються виробництвом кисню медичного зупинились на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності.

І відразу поширилися чутки, що нібито кисню не вистачає. Система не готова. Спростую. Усі пацієнти, які потребують кисневої терапії отримають її", – наголосив міністр.

Він додав, що до планових регламентних робіт готувались, та спільно із виробниками знайшли їм заміну на цей період.

Окрім того, лікарням надали можливість використовувати технічний кисень.

За словами Ляшка, також "створені можливості" для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно до 240 тонн на тиждень.

"Всього на потреби удосконалення систем киснепостачання в цьому році було виділено вже 1 млрд 148 мільйонів. Із них цієї осені в регіони направили майже 400 мільйонів гривень", – зазначив голова відомства.

Тим часом, 19 жовтня у Вознесенській багатопрофільній лікарні Миколаївської області повідомили про отримання листа від ТОВ "Кріогенсервіс", яке є постачальником кисню.

Лікарню попередили, що протягом кількох днів постачання кисню буде призупинено через відсутність його необхідних об’ємів у основних виробників в Україні.

21 жовтня в лікарню було відвантажено 1 тонну кисню. Представники фірми-постачальника також гарантували поставку ще однієї тони, зазначили в медзакладі.

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