Серце, рак, COVID-19: від чого українці помирали в 2021-му

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2021

З січня по серпень в Україні померло 439,4 тис. людей. Смерті від COVID-19 посіли третє місце, після хвороб системи кровообігу та раку. 

Загалом від короновірусної хвороби загинуло більше 37 тис.  людей.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

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Найчастішою причиною смерті були хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей.

З них:

  • ішемічна хвороба серця – 192 343 людини;
  • інсульт – 53 470 людей;
  • алкогольна кардіоміопатія – 2 229 людей.

Від раку загинула 49 021 людина.

  Фото zbg22/Depositphotos

Від COVID-19 померло 37 077.

Водночас за даними моніторингу Національної служби здоров’я, від COVID-19 за січень-серпень 2021 року померли 34 022 людини.

Від грипу та пневмонії, за даними Держстату – 10,68 тис

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Хвороби органів травлення стали причинами смерті 16 тис.  людей.

Ще 4 214 людини загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу – 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.

18 627 громадян загинули через зовнішні причини:

  • ДТП – 2 200;
  • утоплення – 1 269:
  • пожежі – 808;
  • випадкове отруєння – 1 033;
  • отруєння алкоголем – 1 181.

Також з січня по серпень Держстатом було зафіксовано 4 099 самогубств та 848 умисних вбивств.

Загальне скорочення чисельності населення у січні-серпні склало 245,9 тисяч людей. 

На 100 померлих в Україні припадає 41 новонароджений. 

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