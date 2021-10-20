Серце, рак, COVID-19: від чого українці помирали в 2021-му

З січня по серпень в Україні померло 439,4 тис. людей. Смерті від COVID-19 посіли третє місце, після хвороб системи кровообігу та раку.

Загалом від короновірусної хвороби загинуло більше 37 тис. людей.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Найчастішою причиною смерті були хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей.

З них:

ішемічна хвороба серця – 192 343 людини;

інсульт – 53 470 людей;

алкогольна кардіоміопатія – 2 229 людей.

Від раку загинула 49 021 людина.

Фото zbg22/Depositphotos

Від COVID-19 померло 37 077.

Водночас за даними моніторингу Національної служби здоров’я, від COVID-19 за січень-серпень 2021 року померли 34 022 людини.

Від грипу та пневмонії, за даними Держстату – 10,68 тис.

Хвороби органів травлення стали причинами смерті 16 тис. людей.

Ще 4 214 людини загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу – 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.

18 627 громадян загинули через зовнішні причини:

ДТП – 2 200;

утоплення – 1 269:

пожежі – 808;

випадкове отруєння – 1 033;

отруєння алкоголем – 1 181.

Також з січня по серпень Держстатом було зафіксовано 4 099 самогубств та 848 умисних вбивств.

Загальне скорочення чисельності населення у січні-серпні склало 245,9 тисяч людей.

На 100 померлих в Україні припадає 41 новонароджений.

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