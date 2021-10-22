З початку пандемії від COVID-19 у світі померли від 80 до 180 тисяч медиків – ВООЗ

За часи пандемії COVID-19 у світі за різними оцінками загинуло 80-180 тисяч медиків.
Смерті сталися в період з січня 2020 року по травень цього року, повідомляє ВВС з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що медичні працівники є однією з груп ризику, яка перш за все потребує вакцинації проти COVID-19.
За оцінками організації, у світі налічується 135 млн медичних працівників. І, за даними зі 119 країн, лише двоє з п’яти наразі вакциновані.
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"Але, звичайно, це середнє значення маскує величезні відмінності між регіонами та економічними групами. В Африці вакцинований лише 1 медпрацівник на 10, а в країнах з високим рівнем доходу – 8 з 10", – каже голова ВООЗ.
Через те, що бідні країни недостатньо забезпечені вакцинами, пандемія COVID-19 може затягнутися ще й на 2022 рік, вважає старший керівник ВООЗ доктор Брюс Ейлворд.
За даними ВООЗ, переважна кількість COVID-вакцин використовується в країнах з високим рівнем доходу.
Нагадаємо, в Україні на 21 жовтня 2021 року вакциновано 20,7% населення, з них – двома дозами 16,5%.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медичних працівників та 85% освітян.
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