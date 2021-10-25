В Україну надійде 1,5 млн доз вакцин проти грипу

В Україні очікується постачання 1,5 млн. доз вакцин проти грипу, частина яких вже надійшла в аптечні мережі країни.

Про це на брифінгу повідомив державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, частина вакцин вже надійшла в аптечну роздрібну мережу, а інша частина ще проходить лабораторний контроль, який вже завершується.

"Ми очікуємо, що в перших-других тижнях листопада уся наявна вакцина вже буде повністю доступна в аптечній мережі", – сказав Кузін.

В Україні буде використовуватися три вакцини:

Ваксігрип Тетра (Франція) – 850 тис. доз;

Інфлувак Тетра (Нідерланди) – 200 тис. доз;

ДжіСі Флю Квадривалент (Корея) – 200 тис. доз, вже пройшла державний контроль якості.

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Перші поставки вакцин Ваксігрип Тетра і Джісі Флю Квадривалент вже надійшли в мережу аптек.

В кінці листопада Україна очікує поставку вакцини за системою PIVI – це механізм, який допомагає країні на безкоштовній основі отримати вакцину проти грипу для вакцинації найбільш пріоритетних груп.

Вакцину розподілять по областях країни. ЇЇ буде використовувати для захисту лікарів, які працюють зараз в палатах інтенсивної терапії і реанімації.

"Ця вакцина може захистити їх від інфікування вірусом грипу", – зазначив Ігор Кузін.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко також повідомляв, що виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну, саме над цим зараз працюють у МОЗ.

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