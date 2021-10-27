Як отримати другу дозу COVID-вакцини в Україні, якщо перша зроблена за кордоном? Роз’яснює МОЗ

Другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо перша була зроблена за кордоном, можливо отримати в Україні.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.

Він назвав три кроки, які необхідно зробити для того, щоб отримати друге щеплення.

Крок 1

Після першого щеплення за кордоном ви маєте отримати довідку, у якій повинні бути зазначені:

дата щеплення,

назва та серія препарату,

місце проведення.

Вона повинна бути завірена тим закладом чи лікарем, який провів це щеплення.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Крок 2

Покажіть цю довідку своєму сімейному лікарю в Україні, щоб він вніс дані в електронну систему охорони здоров’я.

Крок 3

Зверніться в найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де є необхідна вакцина, та отримайте другу вакцину проти COVID-19.

Якщо у вас є запитання чи вам відмовили в отриманні другої дози, у МОЗ радять звернутися до контакт-центру 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини.

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