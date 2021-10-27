Як отримати другу дозу COVID-вакцини в Україні, якщо перша зроблена за кордоном? Роз’яснює МОЗ

Другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо перша була зроблена за кордоном, можливо отримати в Україні.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.
Він назвав три кроки, які необхідно зробити для того, щоб отримати друге щеплення.
Крок 1
Після першого щеплення за кордоном ви маєте отримати довідку, у якій повинні бути зазначені:
- дата щеплення,
- назва та серія препарату,
- місце проведення.
Вона повинна бути завірена тим закладом чи лікарем, який провів це щеплення.
|Фото: Esbenklinker/Depositphotos
Крок 2
Покажіть цю довідку своєму сімейному лікарю в Україні, щоб він вніс дані в електронну систему охорони здоров’я.
Крок 3Реклама:
Зверніться в найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де є необхідна вакцина, та отримайте другу вакцину проти COVID-19.
Якщо у вас є запитання чи вам відмовили в отриманні другої дози, у МОЗ радять звернутися до контакт-центру 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини.
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