Що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини. Пояснює Ляшко

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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27 жовтня 2021

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19.

"У разі, коли рекомендований термін перевищено, при першій нагоді зверніться у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення і гарантований захист проти COVID-19", – порадив Ляшко під час брифінгу

Міністр наголосив, що це буде завершення курсу щеплення. Не потрібно починати курс вакцинації спочатку.

Він нагадав, що для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом: 

  • Pfizer – через 21 день,
  • Coronavac – через 14-28 днів,
  • AstraZeneca – між 4 і 12 тижнем. 
Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін

"Зазначу, що робити щеплення раніше або пізніше, визначених виробником термінів, бажано лише у разі крайньої необхідності. Тому, будь ласка, плануйте свій час відповідально", – наголосив Ляшко. 

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