Що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини. Пояснює Ляшко

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
8279
27 жовтня 2021

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19.

"У разі, коли рекомендований термін перевищено, при першій нагоді зверніться у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення і гарантований захист проти COVID-19", – порадив Ляшко під час брифінгу

Міністр наголосив, що це буде завершення курсу щеплення. Не потрібно починати курс вакцинації спочатку.

Реклама:

Він нагадав, що для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом: 

  • Pfizer – через 21 день,
  • Coronavac – через 14-28 днів,
  • AstraZeneca – між 4 і 12 тижнем. 
Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін

"Зазначу, що робити щеплення раніше або пізніше, визначених виробником термінів, бажано лише у разі крайньої необхідності. Тому, будь ласка, плануйте свій час відповідально", – наголосив Ляшко. 

Вас також може зацікавити:

ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом

Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо жінка завагітніла? Пояснення МОЗ

Чи потрібна друга доза вакцини тим, хто вже перехворів COVID-19. Пояснили у МОЗ

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2030
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2917
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20704
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій