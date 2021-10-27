Що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини. Пояснює Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19.
"У разі, коли рекомендований термін перевищено, при першій нагоді зверніться у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення і гарантований захист проти COVID-19", – порадив Ляшко під час брифінгу.
Міністр наголосив, що це буде завершення курсу щеплення. Не потрібно починати курс вакцинації спочатку.
Він нагадав, що для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом:
- Pfizer – через 21 день,
- Coronavac – через 14-28 днів,
- AstraZeneca – між 4 і 12 тижнем.
|Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін
"Зазначу, що робити щеплення раніше або пізніше, визначених виробником термінів, бажано лише у разі крайньої необхідності. Тому, будь ласка, плануйте свій час відповідально", – наголосив Ляшко.
Вас також може зацікавити:
ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом
Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо жінка завагітніла? Пояснення МОЗ
Чи потрібна друга доза вакцини тим, хто вже перехворів COVID-19. Пояснили у МОЗРеклама:
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.