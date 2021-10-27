Що робити тим, хто пропустив другу дозу COVID-вакцини. Пояснює Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19.

"У разі, коли рекомендований термін перевищено, при першій нагоді зверніться у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення і гарантований захист проти COVID-19", – порадив Ляшко під час брифінгу.

Міністр наголосив, що це буде завершення курсу щеплення. Не потрібно починати курс вакцинації спочатку.

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Він нагадав, що для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом:

Pfizer – через 21 день,

Coronavac – через 14-28 днів,

AstraZeneca – між 4 і 12 тижнем.

Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін

"Зазначу, що робити щеплення раніше або пізніше, визначених виробником термінів, бажано лише у разі крайньої необхідності. Тому, будь ласка, плануйте свій час відповідально", – наголосив Ляшко.

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