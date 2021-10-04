Як має виглядати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію? Роз'яснення МОЗ

Усі, хто зробив щеплення двома дозами дводозної вакцини від COVID-19, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як має бути заповнений цей документ.
Міжнародне свідоцтво видає сімейний лікар.
Щоб отримати документ, потрібно взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть його номер.
На відміну від внутрішніх COVID-сертифікатів, Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі.
Свідоцтва друкуються на звичайному білому папері формату А4. Жовтий папір не обов’язковий.
Дані для документа лікар генерує з медичної інформаційної системи, якою користується.
Бланк свідоцтва заповнюється англійською мовою у лівій частині документа.
У правій частині документа інформація може дублюватися українською.
У верхній частині документа вказують дані про власника свідоцтва: ПІБ, стать, дата народження і громадянство.
Також вказують назву та номер закордонного паспорта або іншого документа для виїзду за кордон.
Нижче потрібно написати, що вакцинація була проведена проти COVID-19.
Той, хто отримує свідоцтво, має підписатися у відповідній графі.
У нижній частині документа вказують дані про вакцинацію у таблиці.
Таблиця з даними про обидві дози вакцини також двомовна.
Верхній рядок потрібно заповнити українською мовою, нижній – англійською.
Поля можуть бути заповнені лише англійською – це не буде помилкою.
Інформація про 1 та 2 дози може бути заповнена в одному рядку або в різних.
У таблиці має бути вписана назва та виробника вакцини, зазначена дата кожної вакцинації.
Також потрібно вказати термін дії документа.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна отримати зараз, дійсне протягом 1 року.
Утім, у випадку отримання даних нових клінічних досліджень, термін придатності сертифікатів може змінитися.
Крім того, у документі вказується інформація про лікаря: ім’я, посада, підпис.
Печатка лікаря та назва медичного закладу не потрібні.
Однак в останній графі має стояти печатка закладу, який видав свідоцтво.
Зверніть увагу: на Міжнародному свідоцтві про вакцинацію не повинно бути QR-коду!
Якщо під час внесення даних в електронну систему була зроблена помилка, лікар може виправити її.
Що робити з попереднім сертифікатом?
Власники Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 терміном на пів року, отриманого раніше, можуть взяти у свого сімейного лікаря новий документ.
Він буде дійсним ще 6 місяців.
Отримати цей документ можуть громадяни, які повністю прищепилися проти COVID-19 вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
В Україні можна зробити щеплення проти COVID-19 такими вакцинами:
- Comirnaty від Pfizer-BioNTech,
- CoronaVac від Sinovac Biotech,
- AstraZeneca від Covishield або SKBio,
- Moderna (наразі ця вакцина скінчилася).
Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення з переліком підстав для такого рішення.
Свідоцтво про вакцинацію і COVID-сертифікат: в чому різниця
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – це документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2005 році.
У такі свідоцтва вносяться дані про щеплення проти грипу, поліомієліту, кору та інших інфекційних захворювань, зокрема проти COVID-19.
Документ можна отримати тільки у паперовій формі.
Він має діяти у всіх країнах, що з 2005 року зобов'язались дотримуватися "Міжнародних медико-санітарних правил" ВООЗ.
Міжнародний COVID-сертифікат – це аналог цифрового COVID-сертифіката ЄС, який свідчить про:
- вакцинацію,
- негативні результати ПЛР-тестів,
- або одужання після COVID-19.
COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн, що увійшли до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС.
На відміну від міжнародного свідоцтва про вакцинацію, цей документ можна отримати і використовувати через додаток "Дія".
Нагадаємо, українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати внутрішній COVID-сертифікат у "Дії".
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