Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії"

Для українців, щеплених проти COVID-19 за змішаною схемою, з’явилась можливість згенерувати сертифікат у додатку "Дія".
Про нововведення повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Змішана схема вакцинації проти COVID-19 означає, що людина отримала перше і друге щеплення вакцинами від різних виробників.
В Україні зокрема дозволено комбінувати мРНК-вакцини Pfizer/BioNTech i Moderna, а також AstraZeneca та будь-яку іншу мРНК-вакцину.
|Фото: Mvelishchuk/Depositphotos
COVID-сертифікат використовують як для перетину міжнародних кордонів, так і всередині України під час суворіших карантинних обмежень.
Внутрішні COVID-сертифікати є "зелені" та "жовті". "Зелений" сертифікат можна отримати після повного курсу щеплення, а "жовтий" – після першої дози дводозних вакцин.
Окрім цифрового формату, сертифікат можна завантажити і роздрукувати в паперовому вигляді на порталі "Дія", або попросити міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 у вашого сімейного лікаря.
Нагадаємо, уряд змінив правила карантину й послабив обмеження для людей із COVID-сертифікатами. Зокрема, у "жовтій" зоні обмежень очне навчання дозволено лише в закладах, де принаймні 80% працівників щеплені хоча б однією дозою (тобто мають "жовтий" сертифікат); у "червоній" зоні – 100% пройшли повний курс імунізації проти COVID-19.
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