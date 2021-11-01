COVID-19 може інфікувати внутрішнє вухо та спричинити проблеми з рівновагою – дослідження

COVID-19 може вражати клітини внутрішнього вуха, виявили дослідники з Массачусетського технологічного інституту.

Відкриття може допомогти пояснити проблеми з рівновагою, втратою слуху та шумом або дзвоном у вухах, що відчувають деякі пацієнти при COVID-19.

Дослідники виявили, що клітини внутрішнього вуха людини та миші мають молекулярні механізми, які дозволяють SARS-CoV-2 проникати до клітин та інфікувати їх, пишуть у Reuters.

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Крім того, волоскові клітини та клітини Шванна (допоміжні клітини нервової тканини) людини можуть бути інфіковані SARS-CoV-2.

Фото ninell/Depositphotos

Вчені припускають, що вірус може потрапити у вуха через євстахієву трубу, яка з’єднує ніс з вухом, або він може "подорожувати" по нервах, які переносять запахи від носа до мозку, а звідти "проходити" через нерви, які з’єднуються з внутрішнім вухом.

Наразі дослідники хочуть перевірити можливі способи лікування інфекцій внутрішнього вуха, спричинених SARS-CoV-2 та іншими вірусами.

"SARS-CoV-2 може інфікувати певні типи клітин внутрішнього вуха людини. Наші результати свідчать про те, що інфекція внутрішнього вуха може лежати в основі проблем зі слухом і рівновагою, пов’язаних із COVID-19", – зазначають вчені.

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