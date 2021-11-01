Vax: Оксфордський словник назвав слово 2021 року

Оксфордський словник англійської мови обрав "Vax" (вакцина) словом 2021 року.

Це слово зустрічалося в 2021 році в 72 рази частіше, ніж за той же час минулого року, повідомили на сайті словника.

"Слово "Vax" було очевидним вибором, оскільки воно мало вражаючий вплив. Немає слова, що краще відображає атмосферу минулого року, ніж Vax", – говорить редакторка словнику Фіона Макферсон ВВС.

Зараз на базі слова "vax" через COVID-19 утворилася ціла низка однокореневих та похідних слів:

vax n – вакцина або щеплення;

vax v – лікувати когось вакциною для вироблення імунітету проти хвороби; вакцинувати;

vaxxie n – фоторграфія або селфі, яка робиться під час або після вакцинації проти COVID-19, і зазвичай, публікується в соціальних мережах;

anti-vax adj – противник вакцинації;

double-vaxxed adj – людина, яка отримала бустерну дозу вакцини.

Це слово зустрічалося в 2021 році в 72 рази частіше, ніж за той же час минулого року

Уперше це слово було записане англійською в 1799 році, а похідні від нього слова "vaccinate" (вакцинувати) та "vaccination" (вакцинація) – у 1800 році.

Всі ці слова походять від латинського слова vacca, що означає "корова".

За даними Оксфордського словника, це пов’язано з новаторською розробкою англійського лікаря та вченого Едварда Дженнера, який почав вакцинувати людей проти віспи вакциною коров’ячої віспи – легкої інфекції, яка виникає у цих домашніх тварин.

Нагадаємо, минулого року словник Collins English Dictionary обрав словом року "локдаун".

А "Оксфорд" вирішив розширити номінацію, щоб охопити кілька нових ключових слів, зокрема, "карантин", "лісові пожежі" , "COVID-19", рух "Black Lives Matter", "робота вдома" та інші.

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