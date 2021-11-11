Коли антибіотики небезпечні при COVID-19. Пояснення МОЗ

Антибіотики не діють проти COVID-19, якщо у пацієнта немає ознак бактеріальної інфекції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада.

"Наразі, на фоні епідемії коронавірусної хвороби, маємо чергове значне зростання продажу та використання антибактеріальних препаратів.

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Хочу наголосити, що антибактеріальні препарати не активні щодо вірусів, зокрема й щодо коронавірусу SARS-CoV-2", – заявив він.

Фото: Depositphotos/Автор aallm

Крім того, вживання антибіотиків без потреби навіть ускладнює лікування COVID-19.

Тому при COVID-19, як і будь-якій іншій вірусній інфекції, не варто вживати антибіотики, якщо немає ознак бактеріальної інфекції.

Встановлювати ці ознаки може лише лікар.

"Не займатеся самолікуванням. Не вживайте антибіотики для профілактики", – наголошують у МОЗ.

Наразі стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для охорони здоров’я, додає Ляшко.

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Уже зараз у світі 700 тисяч людей щороку помирають від інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями.

При втраті контролю над призначенням та лікуванням антибіотиками ця цифра може сягнути 10 мільйонів уже за 30 років, застерігає міністр.

Нагадаємо, минулого року українці пили у 40 разів більше антибіотиків, ніж зазвичай.

Також науковці встановили, що антибіотик азитроміцин, який інколи призначають при COVID-19, не ефективніший за плацебо.

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