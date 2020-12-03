У ЦГЗ пояснили, чим українцям загрожує антибіотикорезистентність

Одним із наслідків поширення коронавірусної хвороби є ризик формування антибіотикорезистентності населення.

Це означає, що надмірне споживання антибіотиків може ускладнити лікування простих інфекцій через стійкість бактерій до антибіотиків.

Наприклад, в Україні споживання антибіотиків зросло в 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком.

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У Центрі громадського здоров'я застерігають, що через стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів, ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Чим загрожує надмірне вживання антибіотиків: 🔴 Бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою. 🔴 В пологах частіше вмиратимуть жінки. 🔴 Лікування раку стане ще складнішим, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики. 🔴 Багато захворювань, які передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними. Реклама: 🔴 Люди частіше помиратимуть після операцій від ускладнень. 🔴 Туберкульоз знову стане вироком.

Крім того, у ЦГЗ зазначають, що надмірне вживання антибіотиків може призвести до важких економічних наслідків.

"Люди стануть довше та важче хворіти, а лікування буде коштувати дорожче.

Це не зможе не відбитися на кількості робочої сили та швидкості економічного зростання країни та світу...

Саме тому сьогодні так багато акценту на тому, наскільки важливо відповідально приймати антибактеріальні препарати, не вірити у розповсюдженні міфи та не займатись самолікуванням", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в яких випадках при коронавірусні хворобі потрібні антибіотики.

Зазначається, що антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування.

Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання – а не вірусного.

За словами Ляшка, бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.

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