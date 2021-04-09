У МОЗ пояснили, коли пацієнтам з ковід заборонено призначати антибіотики

Міністерство охорони здоров'я затвердило нові зміни до Протоколу лікування COVID-19.

Зокрема оновлено рекомендації щодо використання антибіотиків для пацієнтів з легким та середнім перебігом хвороби.

Про нововведення розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як.

Реклама:

За її словами, антибактеріальні препарати заборонено призначати з профілактичною метою.

Фото alexraths/Depositphotos

"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом хвороби заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", – розповіла Садов’як.

Що стосується тяжкого перебігу хвороби, то пацієнту потрібні антибіотики лише при наявності бактеріальної інфекції.

"Пацієнтам з COVID-19 із середньо-тяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції", – додає замміністра.

Раніше у міністерстві уже звертали увагу на проблему з необмеженим вживанням антибіотиків.

Очільник МОЗ Максим Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби.

Реклама:

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що у 2020 році українці почали вживати деякі препарати у 40 разів більше, ніж раніше.

Ляшко також застеріг, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.

Які бактерії можуть бути стійкими до антибіотиків, і коли доречно вдивати препарати, можна прочитати за посиланням.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".