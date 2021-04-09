У МОЗ пояснили, коли пацієнтам з ковід заборонено призначати антибіотики

Міністерство охорони здоров'я затвердило нові зміни до Протоколу лікування COVID-19.
Зокрема оновлено рекомендації щодо використання антибіотиків для пацієнтів з легким та середнім перебігом хвороби.
Про нововведення розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як.
За її словами, антибактеріальні препарати заборонено призначати з профілактичною метою.
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"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом хвороби заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", – розповіла Садов’як.
Що стосується тяжкого перебігу хвороби, то пацієнту потрібні антибіотики лише при наявності бактеріальної інфекції.
"Пацієнтам з COVID-19 із середньо-тяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції", – додає замміністра.
Раніше у міністерстві уже звертали увагу на проблему з необмеженим вживанням антибіотиків.
Очільник МОЗ Максим Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби.
При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що у 2020 році українці почали вживати деякі препарати у 40 разів більше, ніж раніше.
Ляшко також застеріг, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.
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