Вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19 – лікар

Лікування коронавірусної інфекції стало важчим через те, що пацієнти починають вживати антибіотики, коли для цього немає показань.

Часто хворі самостійно купують медичні препарати за рекомендацією знайомих, які мали подібний досвід.

Про це розповів директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак у коментарі Tvoemisto.tv.

Згодом організм звикає до ефекту препаратів, тому вони не допомагають, якщо ситуація погіршується.

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"Люди купують в аптеках, де можна без рецепту взяти будь-що, самопризначені ліки.

П’ють три дні один антибіотик – "ай, щось мені не кращає, інший сусід пив інший, то і я його спробую".

Потім до нас поступають з такими пневмоніями, що ми мусимо вже призначати антибіотики 4-5-го покоління – важкі, сильні і дуже дорогі – тому що у пацієнта вже звикання, резистентність до антибіотиків", – розповідає лікар.

Експерт наголошує, що у першу чергу потрібно звернутись до сімейного лікаря, який визначить потрібне лікування.

Проте, якщо у пацієнта температури лише 37 градусів, а лікар прописує антибіотики "для профілактики" – варто звернутися за консультацією до іншого спеціаліста.

Крім того, застерігають, що таке надмірне споживання антибіотиків може ускладнити лікування простих інфекцій через стійкість бактерій до антибіотиків.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби.

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