Кожен 5-й українець звинувачує у пандемії COVID-19 невакцинованих. Опитування

Кожен п'ятий українець вважає, що у погіршенні епідеміологічної ситуації з COVID-19 винні люди, які відмовилися вакцинуватися.

Так вважає 21% громадян, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року.

Найбільше людей з відповідними поглядами мешкає в Києві. У столиці 31% опитаних впевнені, що у пандемії винні саме невакциновані.

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40% респондентів вважають, що в розповсюдженні хвороби не винен ніхто: так склалося.

40% респондентів вважають, що в розповсюдженні хвороби не винен ніхто: так склалося

15% звинувачують у пандемії Міністерство охорони здоров’я. 7-8% – президента та Кабінет міністрів.

Ще 2% покладають відповідальність на місцеву владу.

У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися.

У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися

Також, за даними опитування, дві третини або 61% громадян вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину проти COVID-19.

37% опитаних на розробку вітчизняної вакцини не сподіваються, а 2% не змогли відповісти на питання.

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61% громадян вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину проти COVID-19

Найбільш оптимістично до можливості України розробити свою вакцину ставляться люди віком 60+.

Молодь, навпаки,налаштована більш скептично. 50% опитаних людей віком 18-29 років не вірять в створення української вакцини.

Найбільше українських вакцино-оптимістів живуть в центрі країни (65%).

Найбільш оптимістично до можливості України розробити свою вакцину ставляться люди віком 60+

Найменше у нашу вакцину вірять в Києві. 52% мешканців столиці відповіли "скоріше ні" на питання "Чи вірите ви у розробку української вакцини?".

Нагадаємо, українську вакцину проти COVID-19 розробляють львівські вчені.

Наразі вона проходить тестування на мишах в Польщі.

В опитуванні взяли участь громадяни України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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