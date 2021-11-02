43% українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

43% дорослих українців заявили, що не готові вакцинуватися проти COVID-19, і лише 18% – що готові до щеплення.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у жовтні 2021 року.
При цьому 36% респондентів повідомили, що вже вакцинувалися однією або двома дозами.
Утім, опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, а офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення, наголошують у "Рейтингу".
За даними Our World in Data, станом на 1 листопада 23,7% українців отримали принаймні одне щеплення, а 17,1% – пройшли повний курс вакцинації.
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"У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла.
Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів", – кажуть соціологи.
При цьому 41% українців бояться захворіти на COVID-19, а 57% – не мають таких побоювань.
"З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився.
Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок", – йдеться у дослідженні.
Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення проти COVID-19.
Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77% респондентів, а не хвилюються – 23%.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
У ньому взяли участь 2500 респондентів протягом 21-23 жовтня 2021 року.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,0.
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