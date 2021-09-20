Більшість українських школярів хочуть вчитися офлайн. Опитування

57% українських школярів вважають викладання предметів онлайн менш якісним, ніж в класах, а 51% негативно ставиться до дистанційного навчання.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Українських школярів опитали паралельно з польськими і отримали схожі результати.

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Як в Польщі, так і в Україні більшість учнів оцінюють дистанційне навчання негативно: українці – 51% та поляки – 46%.

Переважна більшість респондентів вказала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижче, ніж під час занять в класах.

Зокрема, так вважають 57% школярів в Україні, та 65% у Польщі.

Як в Польщі, так і в Україні більшість учнів оцінюють дистанційне навчання негатинво

Як українці, так і поляки віддають перевагу традиційній формі навчання у школах. Її обирають 65% українських дітей та 60% польських.

21% українців та поляків підтримують змішану форму навчання.

21% українців та поляків підтримують змішану форму навчання

У традиційному шкільному навчанні учнів України та Польщі більше за все обурює необхідність рано вставати та добиратися до школи. Про таку незручність згадали 36% українців та 34% поляків.

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Розбіжності між польськими та українськими школярами полягають в тому, що перші більш готові до навчання онлайн технічно.

Зокрема, 95% польських школярів мають власні ноутбуки, 70% – принтери. У українських учнів ці показники склали 61 та 18% відповідно.

Польські школярі більше готові до навчання онлайн технічно

У школярів двох країн також різняться думки щодо вакцинації проти COVID-19.

В Україні хочуть вакцинуватися 22% учнів, а в Польщі – 42

В Польщі 22% учнів вказали, що вони вже вакциновані проти хвороби, тоді як в Україні таких виявилося лише 2%. В Україні хочуть вакцинуватися 22% учнів, а в Польщі – 42.

З 15 по 27 серпня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування школярів.

Методом особистих інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted personal interviews, CAPI) опитано 1022 респондентів, що мешкають у 78 населених пунктах усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Луганської та Донецької областей.окрім АР Крим).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує від 0,5-2,4%.

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