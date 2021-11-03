42% невакцинованих проти COVID-19 українців готові щепитися за певних умов. Опитування

54,6% опитаних українців вакцинуватися проти COVID-19 не збираються.

Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Про це свідчать дані опитування, проведеного ЮНІСЕФ.

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Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї, а також те, що вони не заразять інших людей.

Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався.

Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.

Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.

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Причинами такого рішення найчастіше є:

недовіра до вакцин;

думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;

не хочуть переживати побічні реакції після щеплення.

Крім того, майже чверть опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти COVID-19, хоча абсолютні протипоказання змогли назвати менше 1% людей.

Також ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою.

На їхню думку, COVID-19 не така небезпечна хвороба, проти якої треба щепитися взагалі.

54,6% опитаних українців вакцинуватися проти COVID-19 не збираються

Натомість 75% щеплених українців вважають COVID-19 загрозою.

75% щеплених українців вважають COVID-19 загрозою

Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря.

87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації.

З тих, хто ще не вакцинувались, 77% зробили би це за рекомендацією лікаря.

З тих, хто ще не вакцинувались, 77% зробили би це за рекомендацією лікаря

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю,віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

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