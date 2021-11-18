Маски зменшують кількість потенційних випадків COVID-19 на 53%. Дослідження

Учені довели, що маски – найефективніший засіб боротьби з пандемією COVID-19.
Вони знижують потенційну кількість захворювань на 53%, повідомляє The Guardian.
Про це свідчить дослідження, опубліковане у "Британському медичному журналі" (The BMJ).
Науковці Единбурзького університету та австралійського університету Монаша дослідили ефективність різних карантинних обмежень під час пандемії.
Вони проаналізували 30 досліджень з різних країн світу і дійшли висновку, що маски найкраще запобігають поширенню COVID-19.
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Виявилося, що носіння масок знижує потенційну кількість захворювань на 53%, а дотримання соціальної дистанції – на 25%.
Водночас, такі заходи як локдауни, закриття кордонів, шкіл і робочих місць потребують додаткового аналізу, щоб оцінити їхній потенційний негативний вплив на населення.
Регулярне миття рук також знижує захворюваність на 53%, однак цей показник не можна вважати статистично точним, оскільки досліджень щодо нього було недостатньо.
Вакцинація проти COVID-19 ефективна у запобіганні поширенню вірусу, але є труднощі із поширенням вакцин у деяких країнах.
Саме тому необхідно продовжувати носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки у поєднанні з вакцинацією, наголошують науковці.
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