Вчені дослідили маски під мікроскопом та визначили, які з них найкраще захищають від коронавірусу

Науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від коронавірусу, який спричиняє COVID-19.

Вчені виявили, що респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, в яких розповсюджується коронавірус, пише Science News.

Також ефективно вловлює частинки щільно сплетена фланель – різновид бавовняної тканини. Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть.

Фото: iloli/Depositphotos

Різні види масок під мікроскопом вивчали Едвард Віченці, фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США та його колеги з Національного інституту стандартів і технології США.

За словами Віченці, хаотична природа бавовняних волокон з їх зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами і складками, ймовірно, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі і гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок для обличчя.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

"Бавовна "любить" воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску", – каже Віченці.

З іншого боку, маски з поліестеру і нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають, зазначає науковець.

Нагадаємо, вчені виявили, що якщо вдягнути звичайну хірургічну маску, а поверх неї ще просту з тканини, то можна вберегтися від 90% інфекційних частинок коронавірусу.

Для зовнішніх шарів маски можна використовувати бавовняну тканину або мікрофібру, а для внутрішнього шару – шматок мембранної тканини, кавовий фільтр або HEPA-фільтр.

Така тришарова маска може блокувати 75% дрібних частинок і принаймні 90% більших.

Читайте детальніше про те, як носити маски правильно та безпечно.

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