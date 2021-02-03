Чому захисні маски будуть потрібні навіть після вакцинації від COVID-19

Вакцинування від коронавірусу може стати великим кроком для припинення пандемії у світі.

Проте експерти певні, що це не скасує потреби носіння захисних масок в громадських місцях.

Епідеміолог-інфекціоніст Енн Реймойн та імунолог Мішель Таль у виданні Health рекомендують продовжувати носити маски всім, зокрема тим, хто отримав вакцину.

Однією з причин є те, що вакцини Pfizer/BionTech і Moderna більш ніж на 90% ефективні в запобіганні симптомів COVID-19, при цьому досі не відомо, чи запобігають вони поширенню вірусу серед інших людей.

Енн Реймойн пояснює, що під час випробувань препаратів від Pfizer і Moderna відстежувалося лише те, скільки вакцинованих людей захворіли COVID-19.

Тобто цілком ймовірно, що деякі люди, які були щеплені препаратом, можуть згодом заразитися коронавірусною хворобою, але не відчути симптомів.

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Найбільший ризик полягає в тому, що вони можуть потім передати вірус іншим людям, які ще не отримали вакцину.

"Буде потрібен час, щоб широко поширити вакцину і домогтися колективного імунітету (хоч це не гарантовано), тому такі заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання, будуть як і раніше мати вирішальне значення для стримування поширення вірусу", – пояснює Реймойн.

Професор епідеміології додає, що багато людей залишаться вразливими через відмову від вакцини.

А деякі люди не матимуть змоги пройти вакцинацію через застереження, наприклад, алергічні реакції.

Крім того, люди, які вже отримали щеплення від COVID-19, ймовірно будуть відчувати себе безпечніше, тому перестануть носити захисні засоби. Це також нашкодить загальним правилам, щодо захисних обмежень.

Продовжувати носити маски також потрібно через виявлені нові штами COVID-19.

Вони вважаються більш заразними, тому можуть легше передаватися більшій кількості людей, якщо вакциновані люди зможуть розповсюджувати вірус і не будуть носити маски.

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) досі рекомендує людям носити маски та уникати тісного контакту з іншими людьми, щоб допомогти запобігти поширенню вірусу.

Відповідно до принципів CDC, також потрібно дотримуватися соціальної дистанції, уникати натовпу, приміщень, які погано провітрюються, та часто мити руки, навіть після щеплення від COVID-19.

На думку професора імунології Стенфордського університету Мішель Таль, продовжувати носити захисні маски потрібно до тих пір, поки більшість людей не буде вакцинована.

"Я думаю, що ми повинні продовжувати носити маски, поки всі не отримають шанс зробити щеплення і не візьмемо вірус під контроль.

Коли рівень передачі інфекції в суспільстві буде низьким, а більшість людей – вакциновані, ми зможемо безпечно прибрати маски", – розповідає вона.

Імунолог додає, що ймовірно ми не позбудемось масок назавжди, а почнемо більше використовувати їх для контролю поширення інших респіраторних інфекцій, особливо в сезон грипу.

А медичний персонал буде використовувати маски як стандартний індивідуальний захист для взаємодії з пацієнтами.

Так було у випадку з носінням рукавичок, коли їх використовували під час епідемії СНІДу, а потім вони стали стандартним засобом захисту.

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