Як згенерувати COVID-сертифікат: у Києві запрацювали перші пункти допомоги від "Дії"

У Києві почали працювати офлайн пункти допомоги від "Дії" з COVID-сертифікатами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Запускаємо пункти команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", – написав він.

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Пункти вже працюють у таких центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

Фото: Міністерство цифрової трансформації України

За кілька днів у міністерстві повідомлять ще про 2 нових пункти підтримки.

Раніше у Мінцифрі спростили процес генерування COVID-сертифікатів.

Тепер для завантаження сертифіката електронний підпис чи Дія.Підпис не потрібні.

Достатньо зайти в застосунок чи портал, натиснути "Отримати сертифікат", і він згенерується.

"Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно", – підкреслив Михайло Федоров.

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