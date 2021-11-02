Як згенерувати COVID-сертифікат: у Києві запрацювали перші пункти допомоги від "Дії"

У Києві почали працювати офлайн пункти допомоги від "Дії" з COVID-сертифікатами.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
"Запускаємо пункти команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", – написав він.
Пункти вже працюють у таких центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.
|Фото: Міністерство цифрової трансформації України
За кілька днів у міністерстві повідомлять ще про 2 нових пункти підтримки.
Раніше у Мінцифрі спростили процес генерування COVID-сертифікатів.
Тепер для завантаження сертифіката електронний підпис чи Дія.Підпис не потрібні.
Достатньо зайти в застосунок чи портал, натиснути "Отримати сертифікат", і він згенерується.
"Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно", – підкреслив Михайло Федоров.
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