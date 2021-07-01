У ЦГЗ розповіли, хто і як може отримати "ковідні сертифікати"

1 липня набула чинності постанова Кабінету Міністрів про використання "Ковідних сертифікатів".

Цей документ може містити дані про вакцинацію проти COVID-19, негативні результати ПЛР-тестів чи одужання після хвороби.

Про нововведення детальніше розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина під час пресконференції.

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За його словами, в електронній формі згенерувати такий документ можна на порталі "Дія".

"Від сьогодні така можливість вже є, зараз вона працює в тестовому режимі.

Якщо людина вакцинована, то її дані є у в системі охорони здоров'я.

Вона може дати запит через "Дію", яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані", – пояснює очільник ЦГЗ.

Фото: Mvelishchuk/Depositphotos

При цьому в МОЗ раніше розповідали, що документ також можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я.

Цей документ можна використовувати для виїзду за кордон. Проте попередньо варто уточнити вимоги до в'їзду у конкретну країну.

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"Може бути таке, що людина, попри довідки про повний курс вакцинації чи наявність сертифікату, має пред'явити негативний ПЛР-тест", – пояснює Роман Родина.

Хто може отримати "ковідні сертифікати"?

Існує три причини, за яких може бути видано "ковідний сертифікат":

Повний курс вакцинації

Сертифікат на основі повного циклу вакцинації буде дійсний протягом 180 днів.

Його можна отримати вже наступного дня, після закінчення циклу щеплення.

Проте варто звернути увагу, що деякі країни встановили певні обмеження щодо в'їзду після повної вакцинації.

"Деякі країни як умову в'їзду ставлять те, що повинен пройти певний період після останнього періоду вакцинації.

Навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити, бо не пройшов передбачений період", – розповідає директор ЦГЗ.

Негативний ПЛР-тест

Дія цього сертифікату буде видана по причині негативного тесту.

Він буде діяти 72 години з моменту забору на появу, а не моменту отримання результату.

Задокументований факт про COVID-19

Людина може отримати такий сертифікат, якщо перехворіла на коронавірусну хворобу, а її дані були внесені в електронну систему.

Дія цього сертифікату теж буде 180 діб.

Чим відрізняється "Ковідний сертифікат" від Міжнародного свідоцтва про вакцинацію, читайте у нашому матеріалі.

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