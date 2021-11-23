COVID-19 може притуплювати відчуття болю. Дослідження

Пацієнти з COVID-19 можуть не відчувати біль через порушення роботи головного мозку або нервової системи, яке спричиняє хвороба.

До таких висновків прийшли лікарі з Женевської університетської лікарні, повідомляє MedicalXpress.

Вчені помітили, що пацієнти з болем відчували значне полегшення або навіть повне зникнення сприйняття болю під час гострої фази коронавірусної інфекції.

Дослідження проводили на трьох чоловіках віком від 67 до 84 років, які були хворі на рак, відчували сильний біль та потребували паліативної допомоги.

Фото: Depositphotos/Автор NatashaFedorova

Після госпіталізації з COVID-19 усі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення болю невдовзі після інфікування. Після одужання від COVID-19 один з пацієнтів знов став відчувати звичний біль.

Також вчені відмітили відсутність задишки у значної частини пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, незважаючи на низький рівень кисню.

Вчені припускають, що і біль, і задишка є суб’єктивними переживаннями, у яких важливу роль відіграє така частина головного мозку, як острівцева кора.

Острівцева кора є частиною кори головного мозку, яка прихована глибоко в її складках. Вона, зокрема, відповідає за "усвідомлення" внутрішніх сприйняттів, що є важливим елементом для появи болю та задишки.

Порушення функції цієї зони через прямий вплив коронавірусу або внаслідок цитокінового шторму, характерного для важкої форми COVID-19, може бути відповідальним за притуплене сприйняття болю або навіть його відсутність.

У вчених також є альтернативна гіпотеза, яка полягає в тому, що хворі можуть не відчувати біль при COVID-19 через порушення периферичної нервової системи, спричинене SARS-CoV-2.

Вірус може перешкоджати передачі нервових повідомлень, відповідальних за біль і ускладнене сприйняття дихання.

Для підтвердження цих гіпотез необхідні подальші дослідження. Вони можуть пролити світло на механізми, які відповідають за сприйняття болю, і зрештою, відкрити нові шляхи для досліджень і терапії.Адже до цього вважалося, що COVID-19 навпаки посилює хронічний біль.

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