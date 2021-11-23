COVID-19 може притуплювати відчуття болю. Дослідження

Пацієнти з COVID-19 можуть не відчувати біль через порушення роботи головного мозку або нервової системи, яке спричиняє хвороба.

До таких висновків прийшли лікарі з Женевської університетської лікарні, повідомляє MedicalXpress.

Вчені помітили, що пацієнти з болем відчували значне полегшення або навіть повне зникнення сприйняття болю під час гострої фази коронавірусної інфекції.

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Дослідження проводили на трьох чоловіках віком від 67 до 84 років, які були хворі на рак, відчували сильний біль та потребували паліативної допомоги.

Фото: Depositphotos/Автор NatashaFedorova

Після госпіталізації з COVID-19 усі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення болю невдовзі після інфікування. Після одужання від COVID-19 один з пацієнтів знов став відчувати звичний біль.

Також вчені відмітили відсутність задишки у значної частини пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, незважаючи на низький рівень кисню.

Вчені припускають, що і біль, і задишка є суб’єктивними переживаннями, у яких важливу роль відіграє така частина головного мозку, як острівцева кора.

Острівцева кора є частиною кори головного мозку, яка прихована глибоко в її складках. Вона, зокрема, відповідає за "усвідомлення" внутрішніх сприйняттів, що є важливим елементом для появи болю та задишки.

Порушення функції цієї зони через прямий вплив коронавірусу або внаслідок цитокінового шторму, характерного для важкої форми COVID-19, може бути відповідальним за притуплене сприйняття болю або навіть його відсутність.

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У вчених також є альтернативна гіпотеза, яка полягає в тому, що хворі можуть не відчувати біль при COVID-19 через порушення периферичної нервової системи, спричинене SARS-CoV-2.

Вірус може перешкоджати передачі нервових повідомлень, відповідальних за біль і ускладнене сприйняття дихання.

Для підтвердження цих гіпотез необхідні подальші дослідження. Вони можуть пролити світло на механізми, які відповідають за сприйняття болю, і зрештою, відкрити нові шляхи для досліджень і терапії.Адже до цього вважалося, що COVID-19 навпаки посилює хронічний біль.

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