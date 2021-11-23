Чи безпечно вакцинуватися проти COVID-19, якщо жінка вагітна або планує дітей?

Олександр Попков акушер-гінеколог, хірург-гінеколог, онкогінеколог
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23 листопада 2021

Одна з причин, чому жінки бояться вакцинуватися проти COVID-19, це страх того, що вакцина нібито викликає проблеми із зачаттям дитини в майбутньому. А дехто у соцмережах прямо пише: не прищеплюйтесь, бо дітей не буде. 

Я хочу підійти до цього страху із позиції логіки, бо тільки факти і статистика можуть нам допомогти зрозуміти, чи цей страх обгрунтований, і відповісти, чи слід вакцинуватися вагітним і тим, хто планує вагітність.

Найбільш точно та в найбільших обсягах статистику по вакцинах від COVID-19 і побічних ефектах від них збирають в Сполучених Штатах. Дев'ять об'єднаних медичних організацій США контролюють та оцінюють безпеку вакцин.

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У питанні вагітності та народження дітей досліджується величезний обсяг даних:

  • щотижнева кількість та частота вакцинацій вагітних проти COVID-19;
  • викидні та мертвонародження серед жінок, які отримали вакцину проти COVID-19 під час вагітності;
  • несприятливі результати вагітності після вакцинації проти COVID-19, зокрема: ускладнення вагітності, результати пологів, стан немовлят протягом першого року життя (включаючи дитячу смерть, вроджені дефекти та порушення розвитку).

В офіційній заяві Центру контролю захворюваності США (CDC) стверджується, що вагітні ризикують захворіти на COVID-19 у більш тяжкій формі порівняно з не вагітними.

Відповідно до статистики, кожна 5-та вагітна жінка у США, в якої виявили COVID-19, потребувала госпіталізації, а кожній 10-тій з госпіталізованих була необхідна штучна вентиляція легень.

Водночас у заяві йдеться про те, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від тяжкого протікання COVID-19, а тому рекомендована вагітним і жінкам, які вигодовують дітей грудьми або намагаються завагітніти зараз, та жінкам, які можуть завагітніти в майбутньому.

Доказів безпеки та ефективності вакцинації проти COVID-19 під час вагітності стає дедалі більше. Ці дані стверджують, що переваги вакцинації від COVID-19 переважують будь-які відомі або потенційні ризики вакцинації під час вагітності.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Чи впливає вакцина від COVID-19 на можливість завагітніти для жінок чи на чоловічу фертильність?

На сьогодні немає доказів того, що антитіла, які виробляються після вакцинації проти COVID-19, або що інгредієнти вакцини можуть спричинити будь-які проблеми з вагітністю зараз чи в майбутньому.

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Нещодавній звіт V-safe (додаток реєстрації вакцинованих)  показав, що 4800 осіб мали позитивний результат тесту на вагітність після отримання першої дози мРНК вакцини COVID-19 (наприклад Pfizer-BioNTech або Moderna).

Планувати вагітність дозволено одразу протягом першого місяця після вакцинації.

Проводилися також дослідження фертильності у здорових чоловіків, а саме вивчалися кількість та здатність сперматозоїдів до руху до та після вакцинації.

Не було виявлено значних змін у цих характеристиках сперматозоїдів після вакцинації, відповідно, на сьогодні немає доказів того, що будь-які вакцини, зокрема проти COVID-19, викликають проблеми з чоловічою фертильністю.

Коли можна щеплюватися вагітним?

Вакцинація проти COVID-19 дозволяється в будь-якому триместрі. Станом на 25 жовтня, у США через додаток зареєстровано 169 тис. вагітних, які пройшли вакцинацію.

З них 4 тис. повідомили про вагітність після першої дози. Згідно з даними, ті, хто вакцинувався у період до 20 тижнів, повідомляли про те, що в них частіше з’являлася нудота.

Якщо дивитися на вакцину як на препарат, наслідки дії якого ще досліджують, то 2 і 3 триместри є більш сприятливими для проходження вакцинації.

Які COVID-вакцини безпечні для вагітних?

Коли щеплюватися жінкам, які вигодовують дітей грудьми?

Немає даних щодо того, в який період краще вакцинуватися жінкам, які вигодовують дітей грудьми.

Логічно припустити, що жінка, яка годує грудьми, має той же набір прогнозованих імунних відповідей, що й жінка, яка цього не робить.

Антитіла від COVID-19 потрапляють в молоко, і, відповідно, захищають дітей. А от наскільки захищені від інфекції діти, що не знаходяться на ГВ, неможливо сказати через брак даних.

Раніше у МОЗ назвали, якими вакцинами можна щеплюватися при грудному вигодовуванні.

Олександр Попков, акушер-гінеколог, хірург-гінеколог, онкогінеколог, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Steklo_KRD/Depositphotos

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