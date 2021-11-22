Чи може вакцинація проти COVID-19 спричинити тромбоз? Пояснює МОЗ

Щеплення вакциною AstraZeneca в надзвичайно рідкісних випадках може бути пов’язане з розвитком тромбозу, однак цей зв’язок не доведений.

Імовірність тромбозу складає 0,002% у людей віком до 50 років, і 0,001% – у віці від 50 років, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Водночас частота утворення тромбів під час важкого і легкого перебігу COVID-19, значно вища, ніж через вакцинацію.

Коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів.

Зокрема, за даними дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли COVID-19, мають тромботичні ускладнення.

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Також тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19, кажуть у МОЗ.

"Саме тому ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим та не є співмірним із можливим ризиком розвитку тромбозу від вакцинації, яка, між іншим, надійно захищає людину від цього та інших негативних наслідків коронавірусної хвороби", – наголошують в міністерстві.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що частота тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca становить 11 випадків на 100 тис. щеплень.

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