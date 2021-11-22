Понад 84% українських освітян повністю щепилися проти COVID-19 

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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22 листопада 2021

В Україні 96,2% працівників шкіл вакцинувалися проти COVID-19 принаймні однією дозою.

Повний курс вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч освітян (84,5%), повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. 

У Києві двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

Найвищі показники повного циклу вакцинації освітян зафіксовані у таких областях:

  • Донецька область – 92,7%;
  • Харківська – 92,5%;
  • Луганська – 92,4%;
  • Черкаська – 92,2%.
Фото: Milkos/Depositphotos

Наразі на очне навчання повернулися понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). 

Дистанційно продовжують працювати 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.

Нагадаємо, раніше 3 тисячі 415 вчителів відсторонили від роботи через відсутність щеплення.

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