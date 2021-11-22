Понад 84% українських освітян повністю щепилися проти COVID-19

В Україні 96,2% працівників шкіл вакцинувалися проти COVID-19 принаймні однією дозою.

Повний курс вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч освітян (84,5%), повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У Києві двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

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Найвищі показники повного циклу вакцинації освітян зафіксовані у таких областях:

Донецька область – 92,7% ;

; Харківська – 92,5% ;

; Луганська – 92,4 %;

%; Черкаська – 92,2%.

Фото: Milkos/Depositphotos

Наразі на очне навчання повернулися понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості).

Дистанційно продовжують працювати 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.

Нагадаємо, раніше 3 тисячі 415 вчителів відсторонили від роботи через відсутність щеплення.

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