Підозрювали хронічну втому, а виявили пухлину в яєчнику: лікарі з Дніпра врятували 23-річну дівчину

Лікарі у Дніпрі врятували 23-річну дівчину, у якої спершу підозрювали хронічну втому, але потім знайшли пухлину в яєчнику, що руйнувала мозок.

Перший діагноз дівчині встановили в Польщі, але родичі запідозрили щось неладне, повідомляє генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Рижченко.

Дівчина навчалася в польському університеті, коли в неї почалися проявлятися перші симптоми недуги.

Вона жалілася на провали в пам’яті, порушення сну та посмикуванням рук при хвилюванні.

Фото з Facebook Сергія Рижченка

"Близькі по телефону почули, що дівчина переставляє слова в реченні, і сама не звертає на це уваги", – пише Рижченко.

Дійшло до того, що Анастасія могла втратити свідомість 10 разів на добу.

Польські неврологи ставили їй діагноз – астенічні розлади, тобто стан, який виникає через виснаження та хронічну втому.

Мати Анастасії привезла дочку додому, до Дніпра, де вони звернулися до обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

23-річна Анастасія поступила до ї лікарні з епілептичними нападами.

Тут дівчині поставили зовсім інший діагноз – аутоімунний енцефаліт. У пацієнтки знайшли пухлину яєчника (тератому), яка впливає на мозок і сприяє його руйнуванню.

Хірурги лікарні провели лапароскопічну операцію, і наразі Анастасія повністю повернулася до звичного життя.

"Навчається, подорожує, познайомилася з хлопцем", – каже директор дніпропетровської лікарні.

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