У Києві медики врятували 28-річного чоловіка, який повісився у ванній

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 жовтня 2021

У Києві медики швидкої допомоги врятували 28-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.

Про це "УП. Життя" повідомили у пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП Києва.

"20 жовтня близько 10-ї вечора у поліцію надійшла інформація від медиків, що на вулиці Галицькій чоловік 1993 року народження намагався вчинити самогубство шляхом повішення", – розповіли в установі.

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На місце події, прибули лікарі 74 бригади швидкої медичної допомоги, провели реанімаційні заходи і змогли врятувати постраждалого, повідомляє "Київ Оперативний"

Фото: Depositphotos/Автор AllaSerebrina

Раніше у швидку зателефонувала мати постраждалого, яка повідомила, що її син покінчив із життям. 

Батько хлопця пішов у магазин, мати була на кухні, а син сказав, що піде у душ.

За кілька хвилин мати зрозуміла, що з ванної кімнати не лунають характерні звуки і постукала до хлопця, але він не відповів. 

"Жінка вибила двері і побачила сина, який за допомогою мотузки повісився на трубі. У цей момент батько повернувся і, побачивши ситуацію, зрізав мотузку", – йдеться у повідомленні. 

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Причини спроби самогубства ще не з’ясували, зазначають у поліції.

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Нагадаємо, у Дніпрі мати вирішила вкоротити життя собі та малюку. Врятувати хлопчика не вдалося.

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